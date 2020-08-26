快訊

黃健庭遭控貪汙無罪確定 但幫藥商逃漏稅判刑2月定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IG超夯生吐司餐車「niko bakery日香」實體店將登場！美肌吐司、獨家果醬太欠吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
「日香」指每日餐桌的香氣，「niko」為「日香」日文發音，而nikoniko也有笑瞇瞇的含義，因此品牌初衷為製作讓人吃了會微笑的吐司。圖／IG@bud317授權
「日香」指每日餐桌的香氣，「niko」為「日香」日文發音，而nikoniko也有笑瞇瞇的含義，因此品牌初衷為製作讓人吃了會微笑的吐司。圖／IG@bud317授權

從日本吹起的「生吐司旋風」再度來襲！繼掀起台灣吐司控搶吃潮的「嵜本」、即將於9/1快閃的「NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪生吐司」，台灣就有一家本土品牌「niko bakery日香高級吐司」，未開幕就先憑藉吐司餐車在IG爆紅，而首間實體店也將於8/28正式登場！

圖／Niko bakery日香高級吐司專門店臉書專頁、IG@bud317授權
圖／Niko bakery日香高級吐司專門店臉書專頁、IG@bud317授權

「niko bakery日香高級吐司專門店」不定時透過「微笑吐司車」在全台快閃，以預購方式限量販售特色吐司，可愛的標誌、備受好評的味道立馬成為IG話題之一，吸引許多人及早排隊。niko bakery嚴選日本進口一級麵粉及台灣優質龍眼蜜，透過獨門工序製成輕盈、保濕、Q彈的「美肌生吐司」，主打每口猶如少女膚質般滑順。其中全素的「niko 日香」牛奶過敏者皆可食用，可愛的分辨方式為LOGO位於吐司左方，而LOGO在右方的「Genki元氣」加入了義大利鮮奶油，味道同樣有淡淡香氣。

圖／IG@bud317授權
圖／IG@bud317授權

除了2款招牌，niko bakery本次加碼推出「黑糖冬瓜吐司」，採用張錫斌黑糖及義豐冬瓜茶，打造不甜膩的風味，每日限量100條，全新口味想嚐鮮手腳要快。而實體門市除了會供應3款生吐司，還同步販售10種與在地品牌合作、手工製作的吐司抹醬，像是「紅心芭樂」果醬、「鐵觀音牛奶」抹醬都是熱門必買口味。

圖／IG@bud317授權
圖／IG@bud317授權

另外，niko bakery也會攜手「富錦樹咖啡」販賣冷萃咖啡、咖啡歐蕾，讓大家的「下午茶配套」更加完整。值得一提的是，「微笑吐司車」目前仍持續巡迴中，無法到店面的人，也可考慮隨時關注官方流動餐車的動向，吃爆這款生吐司新秀。

niko bakery 日香高級吐司專門店

地址：台北市大安區四維路76巷11號（8/28開幕）

營業時間：每日11:00-售完為止

價格：黑糖冬瓜生吐司180元、日香&元氣130元生吐司、冷萃咖啡130元、咖啡歐蕾150元

延伸閱讀：

身分證有「3」站出來！五星級飯店Buffet最爽5折開吃，另有安平虎鯨門票買1送1必看

9月吃鍋天天75折！千葉火鍋全新爆汁水餃必吃，還能爽嗑泰國榴槤+野莓冰棒

吐司 IG

相關新聞

1元雞腿吃到飽！Always Pizza「炸雞大胃王」比賽，限時開嗑30支雞腿再領3000獎金

召喚炸雞控！天蔥國際旗下全新品牌「Always Pizza」即將於9/19舉辦「炸雞大胃王比賽」，只要30分鐘內能夠成功吃完30支酥脆炸雞，即可用1元免費參加活動，而速度最快的大胃王，還能免費享有12

IG超夯生吐司餐車「niko bakery日香」實體店將登場！美肌吐司、獨家果醬太欠吃

從日本吹起的「生吐司旋風」再度來襲！繼掀起台灣吐司控搶吃潮的「嵜本」、即將於9/1快閃的「NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪生吐司」，台灣就有一家本土品牌「niko bakery日香高級吐司」，

抱回肉嘟嘟嬰兒肥派大星、海綿寶寶 再抽「深海大鳳梨」場景組

是誰住在深海的大鳳梨裡？海綿寶寶跟派大星怎麼變得這麼嬰兒感又肉嘟嘟呢？威秀影城推出《海綿寶寶：奔跑吧》新電影超可愛造型周...

他問台北飯店吃到飽該怎麼選？ 內行人秒選「這家」

許多台灣人都愛吃自助式吃到飽（Buffet），尤其五星級飯店的吃到飽餐廳更是受到廣大民眾的喜愛，每每有任何抽飯店自助餐禮券的優惠活動，總會吸引大批民眾參與，就是希望能在五星級飯店享受高檔食材的自助餐。對此，昨（24）日就有一名網友在PTT中PO文提到，自己手頭上剛好有易遊網的旅遊金，因此打算去飯店吃到飽餐廳好好享用，並列出幾家有名的飯店吃到飽，但卻不知道如何選擇，於是就好奇詢問廣大網友「台北吃到飽要選誰？」

又有老店熄燈！銀翼違規使用 不改善再罰30萬斷水斷電

又一家老店熄燈！繼70年歷史「高記」違規使用停業後，老字號「銀翼餐廳」也因同樣原因2次遭罰、累計30萬罰鍰，北市建管處表...

信義區ATT 4 FUN美食新戰力！「藏壽司、神保町」陸續進駐，夜貓子深夜不怕餓

信義商圈的ATT 4 FUN又有美食新戰力，繼迎來迴轉壽司「藏壽司」後，8月28日還有日式燒肉「神保町」進駐，此外，9月...

獨／月底連收3間店！「太陽蕃茄拉麵」退出桃園、台南

來自日本的「太陽蕃茄拉麵」近日於官方粉絲團宣佈，因租約到期因素，包括桃園台茂店、桃園統領店，以及台南西門店，將分別於8月...

9月吃鍋天天75折！千葉火鍋全新爆汁水餃必吃，還能爽嗑泰國榴槤+野莓冰棒

鍋控又能出發！人氣吃到飽品牌「千葉火鍋」9月再度祭出限定活動，持會員卡至全台門市用餐天天皆享75折優惠，壽星本人還能半價開吃。除了無限供應的經典鍋物和新鮮食材，現場還有國際冰品能吃爆，不僅有話題性高的

一芳聯名「鬼滅之刃」 9/1起買新品送禰豆子「咬咬竹筒吸管套」

手搖杯飲料品牌一芳水果茶，近日與日本知名動畫「鬼滅之刃」聯名，除了飲料杯全面換裝、推出多項「鬼滅之刃」聯名周邊外，凡購買...

等了3個月！人氣拉麵「勝王」重新復活　排隊人潮不減

總是吸引眾多拉麵粉絲朝聖、自今年5月6日暫時停業的台北拉麵名店「勝王」，近期再度於林森北路商圈重新開幕，新店面同樣距離中...

身份證有「6」就送6個扇貝！鼎盛十里對對碰，對中幾碼吃幾倍半殼扇貝

身份證拿出來，有6必有好康！繼早前母親節、父親節限定的「幾歲就送幾隻蝦」浮誇優惠，鼎盛十里再出新招，為歡慶6週年，鼎盛祭出身份證對對碰活動。凡對中1個6，即贈6個新鮮扇貝，對中2個贈送12個，越多6就

網美IG必拍「炫耀系甜品」！網友熱議台北10大「楊枝甘露」喝起來

芒果就是要搭這一味！從香港紅到台灣的經典甜品「楊枝甘露」你吃過了嗎？楊枝甘露在1980年代首次在香港利苑酒家出現，之後受到大家的喜愛，近年在香港甚至還會出現在各種冰品和冰皮月餅上。楊枝甘露的材料分別有

熱門新聞

法國直送！好市多「4元邪惡甜點」太誘人 網嘆：荷包又要失血

他問台北飯店吃到飽該怎麼選？ 內行人秒選「這家」

又有老店熄燈！銀翼違規使用 不改善再罰30萬斷水斷電

35元豆花買3碗…人妻神算堅持付115元 網笑：這才是振興經濟

信義區ATT 4 FUN美食新戰力！「藏壽司、神保町」陸續進駐，夜貓子深夜不怕餓

芋頭控暴動啦！全聯「芋」見幸福推12款夢幻甜點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。