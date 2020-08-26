IG超夯生吐司餐車「niko bakery日香」實體店將登場！美肌吐司、獨家果醬太欠吃

從日本吹起的「生吐司旋風」再度來襲！繼掀起台灣吐司控搶吃潮的「嵜本」、即將於9/1快閃的「NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪生吐司」，台灣就有一家本土品牌「niko bakery日香高級吐司」，未開幕就先憑藉吐司餐車在IG爆紅，而首間實體店也將於8/28正式登場！

圖／Niko bakery日香高級吐司專門店臉書專頁、IG@bud317授權

「niko bakery日香高級吐司專門店」不定時透過「微笑吐司車」在全台快閃，以預購方式限量販售特色吐司，可愛的標誌、備受好評的味道立馬成為IG話題之一，吸引許多人及早排隊。niko bakery嚴選日本進口一級麵粉及台灣優質龍眼蜜，透過獨門工序製成輕盈、保濕、Q彈的「美肌生吐司」，主打每口猶如少女膚質般滑順。其中全素的「niko 日香」牛奶過敏者皆可食用，可愛的分辨方式為LOGO位於吐司左方，而LOGO在右方的「Genki元氣」加入了義大利鮮奶油，味道同樣有淡淡香氣。

圖／IG@bud317授權

除了2款招牌，niko bakery本次加碼推出「黑糖冬瓜吐司」，採用張錫斌黑糖及義豐冬瓜茶，打造不甜膩的風味，每日限量100條，全新口味想嚐鮮手腳要快。而實體門市除了會供應3款生吐司，還同步販售10種與在地品牌合作、手工製作的吐司抹醬，像是「紅心芭樂」果醬、「鐵觀音牛奶」抹醬都是熱門必買口味。

圖／IG@bud317授權

另外，niko bakery也會攜手「富錦樹咖啡」販賣冷萃咖啡、咖啡歐蕾，讓大家的「下午茶配套」更加完整。值得一提的是，「微笑吐司車」目前仍持續巡迴中，無法到店面的人，也可考慮隨時關注官方流動餐車的動向，吃爆這款生吐司新秀。

niko bakery 日香高級吐司專門店

地址：台北市大安區四維路76巷11號（8/28開幕）

營業時間：每日11:00-售完為止

價格：黑糖冬瓜生吐司180元、日香&元氣130元生吐司、冷萃咖啡130元、咖啡歐蕾150元

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