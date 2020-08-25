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9月吃鍋天天75折！千葉火鍋全新爆汁水餃必吃，還能爽嗑泰國榴槤+野莓冰棒
鍋控又能出發！人氣吃到飽品牌「千葉火鍋」9月再度祭出限定活動，持會員卡至全台門市用餐天天皆享75折優惠，壽星本人還能半價開吃。除了無限供應的經典鍋物和新鮮食材，現場還有國際冰品能吃爆，不僅有話題性高的泰國榴槤冰棒，也新增了日本明治冰棒、野莓、香芋新口味等，讓人火速吃回本。另外，千葉全新販售的爆汁餃子甫一推出就引起搶購潮，水餃控必嚐。
9/1至9/30期間，凡持會員卡至千葉火鍋消費，成人天天可享75折優惠，當月壽星則能5折爽吃一波。而品牌近期同步販售3款「天之餃子」，泰式打拋豬肉、經典高麗菜豬肉及韭菜豬肉水餃堪稱CP值極高，不沾醬也美味。10/30前每包特價120元，現省79元，合購3包不限口味則只要299元，超適合揪團搶購，但建議購買前致電門市確認存貨喔！
炎炎夏日在冷氣房吃完火鍋，自然少不了靈魂甜品組合。千葉早前獨家從泰國引進的榴槤冰備受喜愛，如今再加碼，加入南洋香芋、綜合野莓、檸檬香草新口味，還有日本明治冰棒，讓大家有機會吃爆特色消暑新品。
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