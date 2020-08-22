身份證有「6」就送6個扇貝！鼎盛十里對對碰，對中幾碼吃幾倍半殼扇貝

身份證拿出來，有6必有好康！繼早前母親節、父親節限定的「幾歲就送幾隻蝦」浮誇優惠，鼎盛十里再出新招，為歡慶6週年，鼎盛祭出身份證對對碰活動。凡對中1個6，即贈6個新鮮扇貝，對中2個贈送12個，越多6就能免費吃爆更多扇貝，鍋控9月揪團走起！

圖／鼎盛十里提供

配合6週年慶，鼎盛9/1起截至9/30推出限時促銷，活動期間到店用餐、消費滿600元，只要身份證有「6」，對中1碼立馬贈送6個肉質飽滿的扇貝，對中2個6則可享有12個扇貝，等於多少個6就能獲得多少倍的扇貝！店內主打扇貝嚴選頂級厚質半殼扇貝，鮮甜風味超適合為海鮮控加菜！

圖／鼎盛十里提供

此外，9月壽星也可享有幸福高塔「肉蛋糕」7折優惠，一次品嚐高品質松阪豬、梅花豬、霜降牛，另有全新口味鍋物像是酸辣「南洋東炎鍋」、整隻午仔魚的「川麻椒水煮魚」等，適合嗜辣的鍋控豪邁開吃，饕客們別錯過啦!

鼎盛十里

營業時間：平日11:00–14:00、17:00–22:00；假日11:00–22:00

嘉義店地址：嘉義市東區大雅路二段563-1號

新竹店地址：新竹市東區關新東路199號

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