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冰控開吃！好市多「蜂蜜鮮奶霜淇淋」回歸了、二吉軒新冰品吃得到綿密豆花
炎炎夏日就是要吃冰！好市多前年推出的「蜂蜜鮮奶霜淇淋」近期悄悄回歸了，淋上黃澄澄蜂蜜的霜淇淋香氣濃郁又消暑；另外，豆乳專賣店「二吉軒豆乳」則推出期間限定「微甜莓好」新品，酸酸甜甜的滋味像極了愛情！
蜂蜜控吃起來！人氣美式賣場好市多2018年曾推出廣受好評的「蜂蜜鮮奶霜淇淋」，以好市多經典霜淇淋搭配濃郁金黃蜂蜜，香甜順口且甜而不膩。時隔兩年，好市多再次回歸「蜂蜜鮮奶霜淇淋」，儘管一杯售價69元，但份量頗大，且蜂蜜用量毫不手軟，蜂蜜控趕緊把握此次回歸機會，享受蜂蜜與霜淇淋交疊的甜蜜滋味。
另外，人氣豆乳專賣店「二吉軒豆乳」販售多款以純天然豆製品為主的系列商品，其中又以口感綿密的招牌豆乳霜淇淋最熱銷，看準冰品市場，這回推出限定門市才有的「微甜莓好」新口味，選用濃度11度綿密豆乳霜淇淋為基底，加入微酸藍莓醬漸層特調，再搭配粉色草莓優酪與清爽豆花，最上層以人氣香濃霜淇淋佐脆口的玉米脆片。入口後可感受到層層堆疊的豐富口感，如同愛情中的每一次相遇。
好市多「蜂蜜鮮奶霜淇淋」販售資訊：
地點：全台好市多分店
售價：一杯69元
二吉軒豆乳「微甜莓好」限定門市販售：
麗水店：台北市大安區麗水街8號
永康店：台北市大安區永康街34-6號
通化店：台北市大安區文昌街205號
統一時代百貨：台北市信義區忠孝東路五段8號B2
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