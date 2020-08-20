快訊

浪費食物就「批鬥」你？中國糧荒下的政治運動

8月24日走馬上任！陳其邁小內閣三位副市長確定了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「石二鍋升級版」台北新展店！ 網推鮮乳坊牛奶鍋，特定時段還享大菜盤＋大肉盤免費升級

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
純青色的品牌識別，為石二鍋12Fresh增添了質感的風格。 圖／石二鍋12Fresh提供 圖／IG網友瑪姬幸福過日子授權
純青色的品牌識別，為石二鍋12Fresh增添了質感的風格。 圖／石二鍋12Fresh提供 圖／IG網友瑪姬幸福過日子授權

號稱全台最美石二鍋「12 Fresh」升級版在台北士林新展店囉，琥珀木紋搭配純青色的質感裝潢與12 Fresh獨家菜色，讓你平價吃鍋但用餐品質大升級，而台北新展店還推出「不限平假日，晚上10點後用餐，免費升級大菜盤＋大肉盤」活動，快來揪團吃一波！

王品集團旗下的鍋物品牌「石二鍋」，過去因主打平價的鍋物特色而吸引不少火鍋控前往消費，這回「質感大升級」，將12 Fresh以「純青色」作爲品牌識別色，同時升級更多元的菜色與用餐空間，且為了推廣台灣在地直送肉品，特別在菜單上做出改變，嚴選許多台灣在地肉品，像是「洽富氣冷安心雞腿」，就是選用國產氣冷雞肉，特殊的冷氣保溫製程，維持雞肉的紮實鮮甜口感，吃起來特別順口；又或是「芸彰牧場梅花牛肉」，則是使用台灣知名芸彰牧場的溫體牛，以純蔬果與牧草飼養，口感軟嫩且入口即化。

石二鍋 12Fresh在菜單上多了許多變化，像是新增許多台灣產地直送的肉種，提供消費者更多元的選擇。 圖／IG網友瑪姬幸福過日子授權
石二鍋 12Fresh在菜單上多了許多變化，像是新增許多台灣產地直送的肉種，提供消費者更多元的選擇。 圖／IG網友瑪姬幸福過日子授權

除此之外，鍋底也大升級，保有原來的石頭鍋跟涮涮鍋外，還有獨家的「大紅袍麻辣鍋底」，肉片涮入將飽滿的麻辣湯汁吸入，酥麻的口感刺激著味蕾，胃口大開，非常豪爽；另外風味鍋還有使用鮮乳坊的牛奶鍋、剝皮辣椒雞與私房麻油雞等供選擇。而讓消費者驚豔的還有客製化的用餐環境、特大的明亮設計與挑高不壓迫的格局，是「12 Fresh」獨有的特點，如果需要多人聚餐，也提供包廂服務喔。

士林店提供專屬個人包廂，供多人聚餐使用。 圖／石二鍋12Fresh提供
士林店提供專屬個人包廂，供多人聚餐使用。 圖／石二鍋12Fresh提供

店內空間明亮寬敞，適合家庭或親朋好友聚餐。 圖／石二鍋12Fresh提供
店內空間明亮寬敞，適合家庭或親朋好友聚餐。 圖／石二鍋12Fresh提供

最後，由於開幕期間人潮眾多，提醒可以先下載「石二鍋」App網路預約候位，避免現場久候，而日前開幕期間可享「晚上10點後用餐，免費升級大菜盤與大肉盤」優惠，喜歡宵夜的朋友們，快揪團一起吃鍋囉！

石二鍋 12Fresh 士林中正店

地址：台北市士林區中正路183-185號

電話：02-28834618

營業時間：週一至週日11:30至0:00；週五與例假日11:30至01:00

臉書粉專：https://www.facebook.com/12Fresh 

剝皮辣椒雞也是許多石二鍋愛好者必點的鍋物之一。 圖／石二鍋12Fresh提供
剝皮辣椒雞也是許多石二鍋愛好者必點的鍋物之一。 圖／石二鍋12Fresh提供

不到250元就能吃到滿滿肉片與火鍋料，是許多人選擇「石二鍋」的原因。 圖／IG網友瑪姬幸福過日子授權
不到250元就能吃到滿滿肉片與火鍋料，是許多人選擇「石二鍋」的原因。 圖／IG網友瑪姬幸福過日子授權

延伸閱讀：

連10天買一送一！黑浮咖啡「Kitkat起司蛋糕冰沙、海鹽歐蕾」七夕限定優惠，巧克力控開吃

399港點吃到飽！蔬食港式茶樓推下午茶好康，「天鵝酥、松茸燒賣」34款菜色任吃

火鍋 王品 麻辣鍋 宵夜 App

相關新聞

獨／永康街70年老店「高記」熄燈！業者嘆：要被斷水斷電

創業於1949年，已經有70年歷史的「高記（永康店）」預告即將熄燈落幕。業者表示，8月20日接獲北市府都發局來函，表示因2、3...

「石二鍋升級版」台北新展店！ 網推鮮乳坊牛奶鍋，特定時段還享大菜盤＋大肉盤免費升級

號稱全台最美石二鍋「12 Fresh」升級版在台北士林新展店囉，琥珀木紋搭配純青色的質感裝潢與12 Fresh獨家菜色，讓你平價吃鍋但用餐品質大升級，而台北新展店還推出「不限平假日，晚上10點後用餐，免費升級大菜盤＋大肉盤」活動，快來揪團吃一波！

吃一口彷彿還在台灣！10大網友熱議「海外思鄉袋裝零食」

「台灣味」袋裝零食你想到什麼？許多在海外的台灣人，除了因為工作、學業等狀況，更因為疫情的關係無法返台。開始有不少位在海外的網友，到討論區分享自己無法回台的思鄉心情，更表明自己吃著某些零食就會想起台灣。

免費送100隻拉拉熊！「藏壽司」連開2店 首度進軍台南

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，將於8月28日開設「信義ATT店」，並於9月4日首度進駐台南，開設「台南Focus店」。為...

問鼎麻辣鍋推出獅子、處女、天秤限定優惠！壽星幾歲＝送幾顆九孔鮑魚

許多人因為忘記七夕的時間，因此成為情侶間的摩擦點。馬辣集團旗下的「問鼎」，今年特別推出「七夕救粗心」的活動，2人用餐並消...

399港點吃到飽！蔬食港式茶樓推下午茶好康，「天鵝酥、松茸燒賣」34款菜色任吃

這款最新滋味港點控必試！蔬食港式茶樓「知道了茶樓」主打各式蔬食料理及素食點心，近期首度推出超狂「399下午茶吃到飽方案」，創新素蔬食菜色融合港式茶點，勢必顛覆大家對一般港式的想象，9月底前別忘了出發爽

580元吃老乾杯！12款午間套餐　一次吃「燒肉＋釜飯」

為提供民眾更豐富的午間用餐選擇，乾杯旗下的「老乾杯」預計自9月1日起，以日本和牛、澳洲和牛、伊比利豬等肉品，推出12款午...

限時「雞排買一送一」快把握！唐門潮雞排插旗華視商圈，炸雞控即日開吃

由藝人從從唐從聖投資營運的炸雞專賣店「唐門潮雞排」多家加盟分店陸續開幕，而全新「華視分舵」於8/14正式試營運，截至8/18還會於限定時間推出「雞排買一送一」好康，炸雞控現在就出發吃爆才行！ 為

麥當勞50元「1+1套餐」升級！銅板價吃得到吉事漢堡+飲料，全新省錢吃法必衝

麥當勞繼早前限量推出超萌「小小兵萬用置物籃」讓人興奮搶購，後續又宣佈8/26起7大經典品項停售，讓麥粉們的8月一陣歡喜一陣憂。所幸停售消息伴隨另一好康...

桃園青埔Xpark帶動區域經濟！網友熱搜桃園6家特色甜點咖啡，高質感下午茶美照拍不完！

隨著Xpark水族館開幕進入倒數，想必各位一定是蓄勢待發，等不及下個月進去參觀了！但是你知道逛完水族館可以幹嘛嗎？天氣太熱不想曬太陽嗎？精選5大IG熱搜咖啡廳，韓系質感、復古文青、極簡藝廊...通通都在青埔周圍，讓你品味甜點時也不忘拍美照上傳！！

麥當勞8月26日起停售7品項 黑牛堡、辣味香鷄堡入列

台灣麥當勞宣布，將於8月26日起調整部分菜單內容，消費者最關心的「停售」品項共7種餐點，包括千島黃金蝦堡、安格斯黑牛堡、...

台北4間必吃松露美食！「現刨黑松露披薩、黑松露海膽鮭魚卵釜飯」太銷魂

又到了夏季黑松露盛產的季節，與魚子醬、鵝肝並列「世界三大珍饈」的松露，無論是製成松露醬、松露油或是現刨成松露片入菜，都能呈現出細微不同的精緻美味。趁著松露正當季，許多餐廳也相繼推出期間限定的松露料理，本篇就為您推薦台北4間必吃的松露美食，熱愛品嘗松露料理的饕客們不能錯過今年這檔松露季！

熱門新聞

獨／永康街70年老店「高記」熄燈！業者嘆：要被斷水斷電

新莊小火鍋「給你滿滿的大蚵仔」只要250 網友全暴動喊：衝了

他怨ikea吃這個踩到地雷 意外釣出員工推薦餐：要點雞腿飯

為何摩斯可在台存活？ 網列5優點狂讚：高CP值餐廳

幾乎人人都點減糖手搖…他問超商麵包飲料為何不全面半糖？

吃貨預備 百貨秋季美食新櫃、快閃店登場名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。