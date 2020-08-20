「石二鍋升級版」台北新展店！ 網推鮮乳坊牛奶鍋，特定時段還享大菜盤＋大肉盤免費升級

號稱全台最美石二鍋「12 Fresh」升級版在台北士林新展店囉，琥珀木紋搭配純青色的質感裝潢與12 Fresh獨家菜色，讓你平價吃鍋但用餐品質大升級，而台北新展店還推出「不限平假日，晚上10點後用餐，免費升級大菜盤＋大肉盤」活動，快來揪團吃一波！

王品集團旗下的鍋物品牌「石二鍋」，過去因主打平價的鍋物特色而吸引不少火鍋控前往消費，這回「質感大升級」，將12 Fresh以「純青色」作爲品牌識別色，同時升級更多元的菜色與用餐空間，且為了推廣台灣在地直送肉品，特別在菜單上做出改變，嚴選許多台灣在地肉品，像是「洽富氣冷安心雞腿」，就是選用國產氣冷雞肉，特殊的冷氣保溫製程，維持雞肉的紮實鮮甜口感，吃起來特別順口；又或是「芸彰牧場梅花牛肉」，則是使用台灣知名芸彰牧場的溫體牛，以純蔬果與牧草飼養，口感軟嫩且入口即化。

石二鍋 12Fresh在菜單上多了許多變化，像是新增許多台灣產地直送的肉種，提供消費者更多元的選擇。 圖／IG網友瑪姬幸福過日子授權

除此之外，鍋底也大升級，保有原來的石頭鍋跟涮涮鍋外，還有獨家的「大紅袍麻辣鍋底」，肉片涮入將飽滿的麻辣湯汁吸入，酥麻的口感刺激著味蕾，胃口大開，非常豪爽；另外風味鍋還有使用鮮乳坊的牛奶鍋、剝皮辣椒雞與私房麻油雞等供選擇。而讓消費者驚豔的還有客製化的用餐環境、特大的明亮設計與挑高不壓迫的格局，是「12 Fresh」獨有的特點，如果需要多人聚餐，也提供包廂服務喔。

士林店提供專屬個人包廂，供多人聚餐使用。 圖／石二鍋12Fresh提供

店內空間明亮寬敞，適合家庭或親朋好友聚餐。 圖／石二鍋12Fresh提供

最後，由於開幕期間人潮眾多，提醒可以先下載「石二鍋」App網路預約候位，避免現場久候，而日前開幕期間可享「晚上10點後用餐，免費升級大菜盤與大肉盤」優惠，喜歡宵夜的朋友們，快揪團一起吃鍋囉！

石二鍋 12Fresh 士林中正店

地址：台北市士林區中正路183-185號

電話：02-28834618

營業時間：週一至週日11:30至0:00；週五與例假日11:30至01:00

臉書粉專：https://www.facebook.com/12Fresh

剝皮辣椒雞也是許多石二鍋愛好者必點的鍋物之一。 圖／石二鍋12Fresh提供

不到250元就能吃到滿滿肉片與火鍋料，是許多人選擇「石二鍋」的原因。 圖／IG網友瑪姬幸福過日子授權

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