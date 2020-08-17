399港點吃到飽！蔬食港式茶樓推下午茶好康，「天鵝酥、松茸燒賣」34款菜色任吃

這款最新滋味港點控必試！蔬食港式茶樓「知道了茶樓」主打各式蔬食料理及素食點心，近期首度推出超狂「399下午茶吃到飽方案」，創新素蔬食菜色融合港式茶點，勢必顛覆大家對一般港式的想象，9月底前別忘了出發爽吃一波！

圖／知道了茶樓提供

「知道了茶樓」即日起至9/30為止推出平日下午茶限定好康，訂位成功後於指定時段即可盡情開吃高達34款菜色。吃到飽品項不僅含精美造型的天鵝酥和特色楓糖珍珠蛋塔，還有像是松茸燒賣、櫛瓜元寶餃、鬆化叉燒酥、芙蓉滑蛋腸粉、蜜汁叉燒腸粉、紅油抄手、金黃流沙包等港點必備品項，美味不缺席。

圖／知道了茶樓提供

飲品方面則提供經典選項如楊枝甘露、椰汁黑糯米、秘製龜苓膏、雪耳燉紅蓮、杏仁豆腐等，若想吃清炒、炒飯類或其他咖啡飲品，活動也開放7折的加點優惠，絕對能一路升級，豐盛到底吃飽飽！

圖／知道了茶樓提供

為讓素蔬食饕客感受食物原味，「知道了茶樓」標榜以新鮮食材，致力研發多種新穎菜色，再融合港式茶點，即便是非素食的港點控也會忍不住愛上這場特別的味覺饗宴。

知道了茶樓

地址：台北市松山區南京東路三段275號2樓

港式點心399吃到飽活動資訊

活動期間：8/12-9/30 每週一至週五14:30-16:30收費標準：140公分以上兒童及大人399元，另計茶資+10%服務費注意事項：優惠方案限2人(含)以上用餐吃到飽菜色：蠔皇鮮竹捲、錦繡素翅餃、水晶菠菜餃、松茸燒賣、晶瑩上素餃、柳葉雪菜餃、櫛瓜元寶餃、桂林馬蹄條、鬆化叉燒酥、家鄉鹹水餃、香芋金絲捲、禪衣腐皮捲、松本茸燒餅、白玉蘿蔔糕、雪影叉燒酥、天鵝酥、松本茸素包、老麵堅果饅頭、芙蓉滑蛋腸粉、蜜汁叉燒腸粉、春風得意腸粉、炸兩滑腸粉、紅油抄手、蟲草灌湯包、芝麻流沙煎堆、金黃流沙包、楓糖珍珠蛋塔、壽桃、楊枝甘露、椰汁黑糯米、秘製龜苓膏、椰汁西米露、雪耳燉紅蓮、杏仁豆腐（餐點及原料採當日手工現做，售完為止）

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