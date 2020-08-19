吃一口彷彿還在台灣！10大網友熱議「海外思鄉袋裝零食」

DailyView / 網路溫度計提供

「台灣味」袋裝零食你想到什麼？

許多在海外的台灣人，除了因為工作、學業等狀況，更因為疫情的關係無法返台。開始有不少位在海外的網友，到討論區分享自己無法回台的思鄉心情，更表明自己吃著某些零食就會想起台灣。也有另一部份的人表示想寄一些零食到海外給沒辦法回台灣的朋友，紛紛詢問什麼樣的零食最具有「台灣味」。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查方便的「袋裝零食」，究竟會有哪些是網友討論最會讓人想起台灣，或者在海外會最想念的呢？

台灣

第十名－浪味仙

旺旺食品旗下的「浪味仙」餅乾，熟悉的小天使包裝，被不少人討論到是蠻具有台灣代表性的零食之一。雖然近年來出了不少新奇的口味，但網友仍認為「田園蔬菜口味」是最經典也最好吃的一個口味。

有網友認為那種鹹甜鹹甜的感覺，搭配上餅乾的口感，是相當勻稱的搭配，是會讓人時不時就想來一包的經典味道。

image source:Facebook／Lonely God 浪味仙

第九名－孔雀香酥脆

孔雀香酥脆也是乖乖家族中相當經典的餅乾品牌之一，餅乾本身形狀就是一隻魚的形狀，搭配上口味上的醬鮮味，讓不少海外學子非常想念。孔雀香酥脆後來也聯名了不少口味，像是沙茶醬、麻辣火鍋等等，不過最受歡迎的仍然是原本的香魚口味。

還有網友認為，孔雀香酥脆十足是一個「下酒聖品」，相當適合拿來搭配各式的酒類。

image source:Facebook／乖乖

第八名－真魷味

華元食品出品的真魷味，也是稱霸了好幾個世代的經典零食之一，不論是在餅乾形狀與顏色的視覺上，或者是餅乾的調味上，都讓人感受到滿滿的「魷魚感」，那種調味會讓人聯想到海產店或者是夜市裡頭的海鮮料理。

許多網友指出，真魷味最吸引人的就是他的醬香味，在海外吃到的話，很容易就會思念起台灣的小吃與料理。

image source:Facebook／華元食品粉絲團

第七名－鱈魚香絲

「北海北海～鱈魚香絲～」經典的電視廣告，是不少人心目中的共同記憶，有網友就表示在海外腦中會突然想起這樣的廣告slogan，那個當下就會有特別想吃的慾望。

不過也有網友分享，自己在國外非常珍惜著吃鱈魚香絲，卻被來自日本的友人給拿去煮湯，讓他哭笑不得，不過也說到湯頭蠻鮮甜的，讓網友意外發現鱈魚香絲的特別用途。

image source:Facebook／北海鱈魚香絲

第六名－蝦味先

裕榮食品的蝦味先，也是老字號的經典零食，每咬下一口，口中就是會充滿著滿滿的蝦味，鹹香鹹香的口感，讓不少海外工作的台灣人非常想念，甚至要求家人寄送一箱到國外。

因為鹹香的味道，因此也被認為是相當適合配啤酒的零食之一，特別是濃厚的海鮮感，更讓人有種置身在熱炒店的感覺，甚至也會讓人想起台灣的特色小吃「蝦餅」。

image source:Facebook／裕榮食品蝦味先

第五名－蚵仔煎洋芋片

蚵仔煎是台灣非常成功的國民小吃之一，華元食品的波的多洋芋片最成功的經典口味就屬「蚵仔煎」為主，儘管後來開發出許多新的口味，不過大部分的海外台灣人最想念的還是蚵仔煎口味，經典的綠色包裝深植不少台灣人心中。

不過有網友就討論到其實吃起來不太像蚵仔煎本人，反而像蚵仔煎醬汁，但許多人都認為這是吃氣氛與感覺的一個經典零食。

image source:Facebook／華元食品粉絲團

第四名－小泡芙

小泡芙是再經典不過的國民零嘴之一了，特別是義美所推出的小泡芙，每種口味都有他的愛好者，也讓不少要出國的民眾，都會塞個幾包在行李箱中。巧克力與牛奶口味的小泡芙特別受歡迎，讓長居在海外的台灣人每吃一個就會想起台灣。

網友認為小泡芙是經典中的經典，不過當有人問起哪個口味最奇怪的話，許多網友都回覆「絕對是檸檬」。

image source:蝦皮購物

第三名－可樂果

聯華食品所出產的可樂果，也被許多網友認為是國民零食之一，甚至連許多外國人到台灣來都因此而迷戀上該款零食。特別的蒜香味讓是不少旅居國外的台灣人都相當回味的口味，鹹香的味道也是不少人拿來配酒精飲料的良伴之一。

可樂果也在後期開發出不少新的口味，許多網友認為雖然新奇，但是是眾多開發新口味的老品牌相當成功的其中之一。

image source:Facebook／可樂果同樂會

第二名－乖乖

「乖乖乖乖乖～乖乖乖乖乖～」也是相當經典的電視廣告之一，洗腦的主題曲，與相當「吉利」的品牌名，深植於不少台灣人的心中，特別是有些需要穩定、安全的職業別，都會購買「乖乖」來鎮住自己的工作崗位或生財工具。

許多位在海外的台灣人，當然也會想起這樣的經典滋味，引起不少討論的是五香及椰子乖乖，不管是鹹的還是甜的口味，都有許多民眾喜愛，可以說是相當討喜的品牌之一。

image source:Facebook／乖乖

第一名－王子麵、科學麵

科學麵與王子麵這樣的脆麵，也是相當經典的國民零食，吃之前先將麵體給揉碎，再加入胡椒鹽，搖一搖就可以吃，對許多人來說不只能夠解饞甚至還能夠充飢，因此相當受到許多海外台灣人的喜愛，特別是煮麵他還能被拿來當作增加份量的重要食物。

功能性如此強大的零食，也就受到許多人的喜愛，特別是當零食吃的時候，香氣十足的椒鹽味，也是台灣味十足的代表口味，因此是旅居國外的台灣人們喜愛的經典台灣零食之一。

image source:Facebook／統一PECOS

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月16日至2020年08月14日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『思鄉台灣袋裝零食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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