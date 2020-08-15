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限時「雞排買一送一」快把握！唐門潮雞排插旗華視商圈，炸雞控即日開吃
由藝人從從唐從聖投資營運的炸雞專賣店「唐門潮雞排」多家加盟分店陸續開幕，而全新「華視分舵」於8/14正式試營運，截至8/18還會於限定時間推出「雞排買一送一」好康，炸雞控現在就出發吃爆才行！
為歡慶插旗華視商圈，「唐門潮雞排 華視分舵」祭出開幕好康，即日起至8/18為止每日下午3點至7點，每個整點都會推出限量30份「雞排買一送一」，代表每天下午共有5個時段可以快閃開吃，每人限購一組，鄰近上班族別忘了就近買一波，雞排控更是務必卡位。另外，信義唐門潮雞排也有獨家優惠，即日起下午5點前到信義分舵消費，即可享雞排「買二送一」，直到8月底都能揪團大啖特色雞排！
唐門雞排招牌「秘製潮雞排」主打以特製秘方醃粉調味，歷經三道油炸工序打造酥脆外皮及鮮嫩多汁的口感，最後再撒上獨門香料，完成這份人氣雞排。店內還同步販售飄香黃金腿、銷魂翅羽扇、蒜香無骨雞塊等炸物，讓大家爽嗑到過癮。
唐門潮雞排 華視光復分舵地址：台北市大安區延吉街131巷39號（捷運國父紀念館1號出口）唐門潮雞排 信義分舵地址：台北市信義區信義路6段113號（週一公休）
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