麥當勞50元「1+1套餐」升級！銅板價吃得到吉事漢堡+飲料，全新省錢吃法必衝

麥當勞繼早前限量推出超萌「小小兵萬用置物籃」讓人興奮搶購，後續又宣佈8/26起7大經典品項停售，讓麥粉們的8月一陣歡喜一陣憂。所幸停售消息伴隨另一好康，那就是高CP值的「1+1=50套餐」新增了2大人氣選項，小資族們準備開吃！

麥當勞「1+1=$50銅板輕鬆點」不僅是小鳥胃的餐點首選，50元就能吃到餐點配飲料的組合亦是不少人的省錢救星，嘴饞時來一份亦超滿足！本次麥當勞將於8/26調整菜單，餐點區除了保留法式芥末香雞堡、酥嫩鷄翅、勁辣香鷄翅、蘋果派、四塊麥克鷄塊及薯條，更首度新增牛肉「吉事漢堡」及甜點「大蛋捲冰淇淋」，讓大家選擇更多元，省錢吃法再加一。像是牛肉控可以選擇吉事漢堡搭玉米湯，而夏季想和朋友消暑解渴還能點個大蛋捲冰淇淋尬飲品，歡樂打造一人25元的平價下午茶！

圖／麥當勞

日前也有人在PPT發文，提及麥當勞每隔一陣就會停賣某些產品，詢問網友最懷念哪個品項，或覺得哪個餐點消失很沒道理？原PO舉例，自己非常懷念奶昔，且印象中不會沒人點，好奇怎麼沒了。

貼文一出引起許多共鳴，紛紛留言：「絕對只有奶昔」、「奶昔啊，長大之後想喝卻沒了」、「還我奶昔啦」、「奶昔，草苺奶昔真的爆好喝」。也有人提出心目中的懷念甜點或餐點：「還我巧克力聖代」、「芋頭派為什麼都不常駐」、「板烤雞腿堡」、「照燒豬肉堡……青春啊」

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