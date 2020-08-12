全台首創「餡金流」蛋黃酥限時開賣！爆漿鹹蛋黃＋日式綿密紅豆泥，只有500盒快搶

超狂五屆全國太陽餅冠軍「如邑堂」正式推出「餡金流」蛋黃酥啦！採用超健康50%減糖配方，金黃酥脆餅皮搭配起司鹹蛋黃內餡，讓人一吃就愛上。而新品「餡金流蛋黃酥禮盒」將於8月12日晚上7點限時開賣，官網線上預購限量只有500盒，想要嚐鮮最新蛋黃酥的饕客們，務必把握機會訂購！

新品「餡金流蛋黃酥」採用中法餅皮新技術，烤一下鹹蛋黃還會流沙呢！ 圖／如邑堂ruyi-全國冠軍太陽餅臉書粉專

知名太陽餅店「如邑堂」，因其不斷創新與堅持做出高品質且美味獨特的太陽餅而屢屢獲獎，也讓五屆太陽餅全國冠軍的他們在業界獨佔鰲頭。這回推出的「餡金流蛋黃酥」更是近期最令人矚目的新產品之一，不使用傳統的酥皮做法，而是將法式與中式糕餅技術融合，誕生出金黃色綿密而酥脆的外皮，而內餡選用日式的細緻紅豆泥與鹹蛋黃，烤箱加熱還會流沙喔！由於現今主打飲食健康，因此減糖50％的蛋黃酥，吃起來不會太甜，外酥內軟的口感與鹹香甜的融合更是蛋黃酥界的極品，一定不能錯過。

而讓人期待的餡金流蛋黃酥禮盒開賣時間，日前官方臉書已公告將於8月12日晚上7點獨家在官網上預購，限量500盒喔，單盒六入390元，並於8月21日統一出貨，喜歡糕點酥餅或蛋黃酥的朋友們，務必拔得頭籌上網搶購一波囉！另外，值得一提的是海外訂購也會有專屬優惠喔，詳情請上官網或臉書粉專查閱詢問。

禮盒專賣都有小巧思的設計包裝，令人賞心悅目。 圖／如邑堂ruyi-全國冠軍太陽餅臉書粉專

如邑堂「餡金流蛋黃酥禮盒」

日期：8月12日19：00官網開放預購，限量500盒

價格：390元／盒（6入）

出貨時間：8月21日統一出貨

實體販售：8月21日全台門市正式開賣

除了新品外，太陽餅多層次口感與創新口味也獲得許多饕客的喜愛。 圖／如邑堂ruyi-全國冠軍太陽餅臉書粉專

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