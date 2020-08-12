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Sharetea推冰淇淋珍珠紅茶 加碼50元「喝TEA券」限5000張
天氣還是酷熱難耐，手搖飲品牌Sharetea歇脚亭，8月再推出新款茶飲「冰鎮」一下，包括以鮮果入茶的「搖搖鮮果」系列以及酷暑對策「雪沙撈撈」系列，搭配冰淇淋與珍珠等多樣食材，好喝好拍！另外Sharetea還推出Line@活動，有機會獲贈限量5000張的50元「喝TEA券」，送完為止。
其中最讓人難以抗拒的，當然是以經典珍珠、香草冰淇淋結合的「冰淇淋珍珠紅茶」，紅茶加入黑糖蜜漬過的Q彈珍珠，頂端加上一球香草冰淇淋，最適合酷熱天當下午茶，冰淇淋慢慢融進紅茶裡，入口滑順。外觀美麗的「野莓森果雪沙」使用莓果、鮮奶油打成冰沙，紫紅色漸層光看就想喝，同樣搭配一球香草冰淇淋，增添濃郁口感。
而喜歡清爽口感的朋友，Sharetea新品「霸氣檸檬綠」，把整顆檸檬切片不切散放進綠茶中，店家使用屏東九如檸檬，可以喝到豐富維他命C，搭配黃金翠玉綠茶，整體入口回甘。
Sharetea另外宣佈在8/12-8/31，凡新加入Line@會員有機會獲贈一張50元「喝TEA券」，成功領取者可以現場折抵使用(限台北三家店使用)，一共要送5000張折價券，活動贈品數量有限送完為止，以上活動資訊僅供參考，詳情可上店家粉絲團查詢。
哪裡喝
Sharetea歇脚亭
冰淇淋珍珠紅茶 60
野莓森果雪沙 70
霸氣檸檬綠 60
「喝TEA券」配合活動門市資訊
Sharetea歇脚亭-大安忠孝店
地址：台北市大安區敦化南路一段187巷32號
Sharetea歇脚亭-西門武昌店
地址：台北市萬華區武昌街二段60號
電話：02-2314-1616
Sharetea歇脚亭-南陽創始店
地址：台北市南陽街11號
電話：02-2382-5340
活動資訊：依粉絲團公告為準，資訊僅供參考
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