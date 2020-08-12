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豆腐鍋只要99元！日本上班族最愛「東京純豆腐」首度進駐新竹SOGO，連20天手工豆腐免費吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
備受日本白領族喜愛的「東京純豆腐」於日本擁有近40間店舖，目前於新加坡、越南和泰國都設有據點，最新新竹SOGO店為全台第三家門市。圖／東京純豆腐提供
備受日本白領族喜愛的「東京純豆腐」於日本擁有近40間店舖，目前於新加坡、越南和泰國都設有據點，最新新竹SOGO店為全台第三家門市。圖／東京純豆腐提供

新竹人就近的好康絕對要筆記！來自日本的「東京純豆腐Tokyo Sundubu」為在地人氣豆腐料理品牌，其中最受女性上班族青睞。如今這家日式豆腐食堂將於8/16插旗新竹SOGO，更一口氣祭出豆腐鍋99元特價、免費手工豆腐及滿額禮等3大開幕限定好康，讓小資族們連續20天省荷包、吃到爽！

圖／東京純豆腐提供
圖／東京純豆腐提供

「東京純豆腐」主打健康路線，招牌豆腐堅持每日純手工現做，再採獨家湯底及發酵味噌，滿滿的膠原蛋白對皮膚極好。店內提供多達25種口味的日式純豆腐煲，敢吃辣的人還有5種辣度任挑，可隨嗜辣者喜好自由調整，另有20道以上的日韓特色料理，像是海鮮煎餅、春雨牛肉炒、半半炸雞等，一次滿足饕客的需求。

圖／東京純豆腐提供
圖／東京純豆腐提供

為歡慶8/16正式開幕，「東京純豆腐」推出3款限定活動，截至9/4為止，凡到新竹SOGO店用餐，即可用超值嚐鮮價99元享有「牛肉、豬肉純豆腐鍋」二選一。每日限量100名，鍋控手刀衝就對了！不僅如此，活動期間只要到店消費，還可免費享用3種「日式手工鹽鹵豆腐」，讓大家感受豆腐全新吃法及入口即化的口感。

圖／東京純豆腐提供
圖／東京純豆腐提供

活動還沒結束！同樣在9/4前到店消費，就可獲得價值500元的免費兌換券，讓大家下次可以爽吃「韓式雞肉炒年糕」、「洋芋起士煎餅」、「檸檬蔓越莓蘇打」及「泡菜起士煎餅」。若單筆消費滿899元，再加碼贈送「韓式炒雜菜」乙份，不僅能感受純豆腐饗宴，還能加菜，快卡好時間揪家人好友來頓豐盛的一餐！

東京純豆腐 新竹SOGO店門市資訊

地址：新竹市東區中央路239號B1
營業時間：週日至週四 11:00-21:30；週五六 11:00-22:00
開幕活動優惠時間：8/16-9/4

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