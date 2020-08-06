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粉色系「獨角獸咖啡廳」台北新開店！ 上百隻獨角獸玩偶超夢幻，還有「摩天輪馬卡龍」必點

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Uniqorn Taiwan臉書粉專
圖／Uniqorn Taiwan臉書粉專

先前造成網路打卡風潮的「2D Taiwan」咖啡店，現在原班人馬團隊要在對面新展店囉，取名為「Uniqorn Taiwan」，定調為一家網美絕對必愛的獨角獸咖啡廳，占地高達50坪超寬敞，採用全粉色的裝潢設計風格充斥著店面，且主打不同大小的獨角獸玩偶，讓前來享用的消費者可以滿滿少女心爆棚。Uniqorn Taiwan將於8月8日父親節正式開幕，快點手刀筆記把時間空下來！

咖啡廳以粉色系包圍，非常夢幻。 圖／Uniqorn Taiwan臉書粉專
咖啡廳以粉色系包圍，非常夢幻。 圖／Uniqorn Taiwan臉書粉專

從店面口看，白粉色系搭配粉紅微光的建築風格絕對會吸引你的目光，走進店裡，超浮誇的粉紅泡泡色牆壁佔滿整個視覺。再仔細一看，胖胖可愛的雲朵搭配牆邊超萌可愛的獨角獸玩偶，絕對是一處讓少男少女們來這邊浪漫美拍的必訪咖啡廳。除此之外，店內也設計許多美拍打卡區，像是粉紅復古方形電視機與英國電話亭，又或是獨角獸「泡泡浴池」，與獨角獸們來場可愛夢幻的午後邂逅。

粉色復古電視機與滿滿獨角獸玩偶，很適合美拍。 圖／Uniqorn Taiwan臉書粉專
粉色復古電視機與滿滿獨角獸玩偶，很適合美拍。 圖／Uniqorn Taiwan臉書粉專

而「Uniqorn Taiwan」創辦人除了2D Taiwan原創團隊外，還有台版莎賓娜的籃球網紅「洗菜Jumi」與知名模特兒「王毓翔Nate」共同經營，希望來用餐的消費者可以忘憂現實生活，把自己融入超現實的夢幻之中，好好享受愜意午後時光、盡情聊天放鬆與拍照。咖啡廳預計販售各式精緻甜點、氣泡飲與咖啡，包含夢幻馬卡龍、水果蛋糕等，日前確定8月8日開幕，盡情把握時間預約快衝喔！

Uniqorn Taiwan

地址：地址：台北市大安區師大路59巷11號

電話：（02）2366-1156

開幕日：2020年8月8日

連盤子與餐具都充滿粉色系的元素，簡直粉色控的天地。 圖／Uniqorn Taiwan臉書粉專
連盤子與餐具都充滿粉色系的元素，簡直粉色控的天地。 圖／Uniqorn Taiwan臉書粉專

牆邊都會擺滿不同大小的獨角獸造型玩偶，模樣超萌。 圖／Uniqorn Taiwan臉書粉專
牆邊都會擺滿不同大小的獨角獸造型玩偶，模樣超萌。 圖／Uniqorn Taiwan臉書粉專

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