粉色系「獨角獸咖啡廳」台北新開店！ 上百隻獨角獸玩偶超夢幻，還有「摩天輪馬卡龍」必點

每到假日美式大賣場好市多Costco總是擠滿購物人潮，不僅是因為好市多Costco是夏天避暑兼購物的好選擇外，好市多Costco還有許多美味的必買熟食，除了熱賣好幾年的鮮蝦沙拉、生魚片與烤雞等常賣商品以外，每一季也都會推陳出新販售新品，像是近期好市多Costco就販售許多充滿異國風味的日式、韓式與南洋風等等熟食料理，炎炎夏日懶得下廚、又想吃各國美食的你，這周就出發好市多Costco購入嘗鮮！

2020-08-04 15:30