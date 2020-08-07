22家「父親節」優惠好禮包！ 飯店吃龍蝦、和牛吃到飽、88節限定咖啡買1送1，快來慰勞爸爸們辛苦了

慶祝父親節到來！幫大家一口氣整理了全台22家「父親節優惠」懶人包，無論是想跟爸爸談心喝咖啡、帶爸爸去「蝦趴」、飯店限時好康嚐龍蝦、和牛吃到飽通通照過來，立馬收藏這一篇，好好地慰勞辛苦的爸爸們，記得一定要跟爸爸說一聲「父親節快樂」哦！

咖啡甜點

西雅圖極品咖啡

西雅圖極品咖啡於8/8父親節當天，早上11：00～20：00，至全台門市單點「全品項」飲料，可享「買一送一」活動；另外，即日起～8/31止，任選兩包架售咖啡豆，即享「88折優惠」。

圖／西雅圖極品咖啡提供

丹堤咖啡

丹堤咖啡8/8父親節當日推出「付清節爸氣十足」買一送一快閃活動，當日至全台門市出示FB或LINE官方帳號的指定畫面，即可享大杯以上系列飲品「買一送一」。

圖／丹堤咖啡提供

星巴克8/8當日到門市購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，即享第二杯88折優惠。每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，優惠品項依各門市現貨為準。此外，還有「8月每週五Nitro Day」，每週五至星巴克門市，點購氮氣飲料系列，單杯可享30元折扣優惠。

圖／星巴克Starbucks提供

舒油頭

舒油頭人氣手搖飲於8/8～8/10期間推出「爸吧感謝祭」，只要手機號碼有「1、6、8」任一碼，至全台門市購買經典「著蜒小葉紅茶」，即享「第二杯8元」優惠。

圖／舒油頭提供

7-ELEVEN

7-ELEVEN小七自8/6～8/8推出限時3天「大人節特別企畫」，從CITY系列調製飲品、涼麵、大亨堡、握便當、盒裝水果、冷凍米漢堡、糖果、精補品、禮盒、UNIDESIGN衛生紙等，共超過88項指定商品優惠，不需出示任何憑證，到5,800間門市直接享有優惠。此外，OPEN POINT APP的「行動隨時取」推88節快樂優惠活動，8/7早上9：00至8/9凌晨24:00，推出CITY系列多組數優惠，如CITY CAFE大冰拿8杯288元、現萃茶冰四季春青茶、冰紅茶8杯188元、CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶4杯168元，最高現省152元，售完為止；另外，8/11前還有CITY PRIMA精品咖啡第2杯半價。

圖／7－ELEVEN提供

beard papa

日本NO.1泡芙專賣店beard papa推「88感謝祭」，8/8活動當天只要掃描店家QR CODE，進入FB或IG粉絲頁按讚追蹤+分享指定貼文，並出示截圖畫面，即享「日式香草泡芙」特價35元(原價55元)，每人限購3顆，並且當天各店將開店至晚上9點。

Beard papa芒果季。 圖／Beard papa提供

飯店美食

台北國賓飯店

台北國賓飯店於8/8～8/9推出「頂級爸氣饗宴」，凡點購國賓粵菜廳或川菜廳「振興四人／六人套餐」，即贈「精緻客房住宿券」，還會加碼贈送「國賓特製蘿蔔糕禮盒」或「六吋水果鮮奶油蛋糕」，限定2日好康快跟上！

圖／台北國賓提供

高雄國賓飯店

高雄國賓飯店於8/8晚餐時段，帶爸爸至「i River自助餐廳」用餐，四人同行每桌即贈送價值1,600元的龍蝦海鮮桶一份，餐後還有大人系抹茶甜點吃到飽，維持原價每人1,080元加一成服務費。

圖／高雄國賓飯店提供

煙波大飯店新竹湖濱館

煙波新竹湖濱館推出「爸爸節來食飯」優惠專案，8/1～8/31於醉月樓中餐廳消費滿10,800元(含)以上桌菜即享88折優惠；蝶屋日式餐廳則祭出8/8～8/9期間限定套餐1,280元，以及8,000元及10,000元的主廚特製桌菜。另8/8～8/9於全館餐廳單筆消費滿3,000元，即可獨享388元加購「客庄老爸 擂香乳酪」超人氣父親節主題蛋糕。

新竹湖濱館蝶屋日式餐廳。圖／煙波大飯店提供

雲品溫泉酒店

雲品溫泉酒店推出放風行程，8/7～8/9 3天2夜入住，贈爸爸本人免費趣旅行及日月潭船票，8/8、8/9中午至館內餐廳用餐，父親還可升等龍蝦饗宴。

雲品溫泉酒店。圖／雲朗觀光集團提供

餐廳美食

王品牛排

姓名有「志、文、榮、豪」的爸爸，可以免費吃龍蝦！即起至8/31止，凡消費套餐且姓名含四字中任一字，並主動出示相關證件，「王品牛排」即贈半隻龍蝦，中兩字贈一整隻龍蝦！

圖／王品提供

西堤牛排

至8/9止，只要爸爸來消費經典套餐一客，就免費加量贈送一份「墨西哥香料雞腿」(價值$198元)。

▲圖片來源FB@TASTy 西堤牛排

陶板屋

王品集團旗下另一餐廳「陶板屋和風創作料理」祭出身份證對對碰，即起至8/18，只要爸爸證號對中「TOKIYA18」任一英文或數字，點餐時出示本人證件，並拍照上傳至臉書或IG，標記相關標籤，現場立刻免費招待爸爸「肉量加大25%」。優惠加量主餐限定香蒜瓦片牛肉或嫩煎豚排，每桌每位爸爸限使用一客優惠，每人每日限加量一次。

圖／陶板屋官方臉書

鼎盛十里

鼎盛十里祭出限時優惠，即起至8/16，凡在2天前成功預約，當日消費滿1,200元，爸爸本人出示相關證件，將能兌換豐盛的「蝦拼盤」，以年紀最年長的爸爸歲數為準，幾歲就送幾隻蝦。

圖／鼎盛十里提供

問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋

問鼎推出「優惠三重奏」活動，即起至8/15，只要提前1天以上預約，4成人(含)以上同行，同桌每成人消費達800元，用餐當日請爸爸出示相關證件，即贈「與父親歲數相同數量的沙烏地阿拉伯藍鑽海蝦」(取同桌中符合資格的最年長者歲數計算)。另外點購新品「加勒比海貝里斯超巨大龍蝦」(每份980元)，即贈送價值480元的「14oz美國Choice頂級牛胸腹肉大盤肉」。消費者出示振興券，再加贈頂級A5宮崎和牛，價值1,280元。

圖／問鼎提供

蟹舞

蟹舞推出不痛風不准回家的「蟹舞88派對」活動，8/1～8/13舉凡前三天訂位，即可享不管你約誰來吃飯，當天當桌年紀最大者，出示證件幾歲，就招待送你幾隻白蝦(每日限量30組)！

圖／欣葉提供

這一鍋皇室秘藏鍋物

這一鍋推出「海陸帝王 稱爸天下」父親節限定4人套餐，即起至8/9，4人份套餐價值4,365元，父親節優惠內用價3,688元。

圖／這一鍋官網與臉書粉專

攪攪風味小火鍋

快帶海陸爸爸補一補！8/6～8/8期間，攪攪風味小火鍋配合父親節祭出優惠，只要出示海軍陸戰隊退伍令、結訓令正本，同步攜帶身分證明文件，並完成粉絲專頁或IG打卡，本人即可免費享有「海軍對陸戰鍋」乙鍋。

圖／攪攪風味小火鍋提供

點8號

8/1～8/30「點8號」安排528元爽嗑港點活動，提供店內招牌蒸籠推車13籠點心自由搭配選8，8月期間可用528元任選8籠口味的蒸籠推車點心，最高激省256元。另外「喜滋客廚房」、「天蔥牛排Mr.Onion」也同步加碼，只要符合指定條件，爸爸即可多享價值310元的法式雞腿肉排，期間限定別錯過啦！

圖／天蔥國際提供

肉懷食

台中和牛壽喜燒「肉懷食」餐廳推出父親節優惠「日本和牛無限放題」，日本A5和牛、美國CAB PRIME級霜降牛等高級食材吃到飽，8/7～8/31活動期間，享2人同行優惠價，每人原價1,899元變成1,699元，2人共現省440元。

圖／肉懷食提供

千葉火鍋

千葉火鍋歡慶父親節，於8/7～8/9推出一系列「主廚創意補身雞佛料理」，醬燒雞佛、麻油煸雞佛、三杯雞佛、XO醬佐雞佛等獨特菜餚應有盡有，限定3日於全台千葉火鍋吃得到(西門町店除外)。

圖／千葉餐飲提供

必勝客

必勝客點餐外帶「父親節套餐」，內含超澎湃2種口味大披薩、3支雞腿+3塊腿排的烤雞拼盤和兩大瓶飲料，只要1,088元！

延伸閱讀：

．星巴克新推夢幻「優格星冰樂、鹹焦糖咖啡」！ 加碼父親節優惠＋外送平台第二杯半價

．懶人包／「父親節優惠」8大好康必看！千元龍蝦、蝦拼盤免費吃，加碼0元入住五星飯店活動