千元龍蝦免費吃、饗食天堂套餐特價！2020父親節知名品牌好康優惠

西堤牛排｜消費經典套餐一客，贈「墨西哥香料雞腿」

▲圖片來源FB@TASTy 西堤牛排

父親節總是不小心「付清節」，這次總該好好「報腹」一下爸爸啦！至8/9止只要爸爸來消費經典套餐一客，就免費加量贈送一份「墨西哥香料雞腿」(價值$198元)，讓爸爸帶著滿滿的飽足感回家～

活動期間：2020/8/1-8/9

活動連結：https://bit.ly/2Xrnx1s

王品牛排｜姓名含「志、文、榮、豪」等字，可免費吃法式紅醬龍蝦

▲圖片來源FB@王品牛排Wang Steak

近日王品牛排在網路發起票選活動，由網友從常見幾個姓名裡選出「志、文、榮、豪」等四個字，只要姓名有以上四個字其中一字，消費套餐贈半隻龍蝦，中兩字贈整隻龍蝦！一隻豪華的「法式紅醬龍蝦」價值達1056元啊！快來看看自家老爸有沒有符合活動資格！

活動期間：即日起~2020/8/31

活動連結：https://bit.ly/30qyJxl

饗食天堂｜限定豪華外帶套餐，感恩價僅2588元

▲圖片來源FB@饗食天堂 自助美饌

饗食天堂首度推出感恩爸爸限定外帶套餐，由鋪上北海道干貝的豪氣波士頓龍蝦，搭配6道人氣料理，還有精緻7吋饗食天堂特製起士蛋糕，全部只要感恩價2588元，想在家好好度過天倫之樂的朋友們，饗食天堂都幫你準備好了！

預購時間：即日起~2020/8/6

活動連結：https://bit.ly/3fqHT0Z

國賓大飯店｜點購「振興六人套餐」，贈2張「精緻客房住宿券」、「六吋水果鮮奶油蛋糕」

▲圖片來源FB@國賓大飯店

▲圖片來源FB@國賓大飯店

這次國賓大飯店祭出「爸」氣十足的料理饗宴，只要在8/8、8/9來館內享用川菜廳、粵菜廳「振興六人套餐」，除了原本贈送的2張「精緻客房住宿券」，再加碼贈送寫著「帥」字的「六吋水果鮮奶油蛋糕」，保證隨便拍都帥！

▲圖片來源FB@國賓大飯店

另外點購「振興四人套餐」也可獲得「免費住一晚國賓」高級體驗，另外還加碼送你「國賓特製蘿蔔糕禮盒」，吃住都包辦！想到外地旅遊的朋友們有福啦。

活動期間：2020/8/8-8/9

活動連結：https://bit.ly/2C1rgLK

牛丁次郎坊｜點「安格斯黑腹牛丼定食」再搭配「燃·極黑貝身戰斧牛排定食」，只要899元

▲圖片來源FB@牛丁次郎坊x深夜裡的和魂燒肉丼

有最狂燒肉丼之稱的「牛丁次郎坊」，至月底前來店點「安格斯黑腹牛丼定食」再搭配「燃·極黑貝身戰斧牛排定食」，只要899元就可吃到啦！這家可是貨真價實的高級牛肉呢。

活動期間：2020/8/1-8/31

活動連結：https://bit.ly/2DAtKAR

必勝客｜外帶2個大披薩+3支雞腿+3塊腿排+2瓶飲料，只要1088元

▲圖片來源FB@必勝客 Pizza Hut Taiwan

聚餐最愛吃披薩！一起拿披薩時那個焗烤牽絲、香氣十足的快感，真的令人難忘！來必勝客點「父親節套餐」，內含超澎湃2種口味大披薩、3支雞腿+3塊腿排的烤雞拼盤和兩大瓶飲料，吃完絕對飽到不要不要！

粉絲專頁：https://bit.ly/3i6GbDF

活動連結：https://bit.ly/3kezwJy





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