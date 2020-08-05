海陸退伍令拿出來！錢都攪攪風味小火鍋「海鮮火鍋免費吃」，加碼雞油拌飯+冰淇淋吃到飽

當兵苦盡甘來的時候到了，海軍陸戰隊集合！錢都旗下新品牌「攪攪風味小火鍋」於父親節期間推出限定好康，8/6至8/8期間憑海軍陸戰隊退伍令或結訓令正本，直接免費爽吃價值350元的高價鍋物，鮑魚、干貝、鮮蝦應有盡有，快帶海陸爸爸、朋友補一補！

最高價「海軍對陸戰鍋」售價350元，除了有基本肉類，還吃得到鮑魚、干貝、蛤蜊、鮮蝦和鯛魚；而一般鍋物最低價135元就能附餐吃到飽。圖／攪攪風味小火鍋提供

位於新北土城的「攪攪風味小火鍋」最低價135元即可附餐吃到飽，如今配合父親節祭出限時優惠，8/6至8/8到店用餐，只要出示海軍陸戰隊退伍令、結訓令正本，並完成粉絲專頁或IG打卡，本人即可享有「海軍對陸戰鍋」乙鍋，一次吃得到鮑魚、干貝、蛤蜊、鮮蝦、鯛魚等多種海鮮，肉品也能牛、羊、豬擇一，還有特色雞油拌飯、飲品、冰淇淋等能享用，免費吃爆豐盛一餐。營業至凌晨2點，夜貓子也完全不擔心，但提醒大家記得同步攜帶身分證明文件，以順利兌換喔！

店內提供香雞油拌飯，飲料吧檯則放有各種風味的飲品。圖／攪攪風味小火鍋提供

圖／台北君悅提供

另外，全台軍警公教醫護人員還有專屬好康！即日起至9/30為止，凡至台北君悅酒店自助餐廳「凱菲屋」或「彩日本料理」用餐，入場前出示服務證及身分證件正本，本人及同桌者一併享8折優惠，超狂優惠快揪起來！

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