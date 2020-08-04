炸雞控180元開吃！頂呱呱8月「超狂一斤雞」1日快閃，加碼限定套餐自由搭好康

嗜肉控專屬好康快筆記，著名炸雞品牌頂呱呱「一斤雞活動」火速回歸啦！頂呱呱7月「經典辣味炸雞一斤雞」套餐組合及大胃王比賽剛結束沒多久，這次特別選於8/6推出一日限定「超狂一斤雞」，讓大家用180元爽吃台味十足的炸雞，當日還加碼148元特區自由配，省荷包還能吃到偏好的品項太療癒！

600g炸雞一般含8至9塊雞不等（實際依現場稱重為準）。圖／頂呱呱提供

頂呱呱將於8/6祭出備受饕客好評的一斤雞快閃活動，當天至全台門市皆可用180元，買到重達600g的原味炸雞。每人限購2組，數量有限，售完為止。而頂呱呱每月6號的「呱呱絕配日」同步釋出，開放特價148元的紫區、黃區各選一，黃區99元可從吃得到呱呱包和原味雞腿的「經典1號餐」、4塊原味雞塊「原味2號餐」、2支原味小腿及200g脖子「老饕3號餐」擇一；紫區49元則能從180g地瓜薯條、呱呱包及5塊阿勇雞塊三選一，每款都附35元大杯飲品乙杯。

另外，振興券仍在手的人還能繼續吃個過癮！頂呱呱推出「振興貳零零套餐」優惠，一張200元面額的振興三倍券即可退換價值314元的套餐，包含200g原味雞塊、2個呱呱包、100g地瓜薯條、2杯35元飲料；振興券500元可兌換「振興伍零零」套餐，吃得到200g原味雞塊、2個辣味雞塊、3隻香烤雞翅，2個呱呱包、180g地瓜薯條、10個阿勇雞塊、2個甜甜包、1.25L可口可樂，現省114元，豐富肉饗宴一次滿足！

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