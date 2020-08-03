聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時1個月！日本超夯「貓咪生吐司」快閃店地點、時間曝光 貓奴快把喵星人萌樣帶回家
貓奴站出來！日本「NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪生吐司」，憑藉超萌喵星人造型及生吐司的柔嫩口感，火速成為當地IG超狂洗版美食。而這款本需要飛出國才能品嚐的甜點，7月傳出登台好消息，目前已正式確定快閃店的時間、地點，粉絲們趕快筆記下來搶先出發！
「NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司專賣店」近日才搶先登陸東區SOGO，以限時5天的特賣會滿額禮形式，限量提供嚐鮮。如今宣佈進駐新光三越台北信義新天地A8，9/1至9/30止，為期一個月都能吃到可愛貓咪吐司，令貓奴們興奮不已。除了販售招牌原味口味，預計也將推出「貓掌肉球瑪德蓮」、「貓尾巴丹麥可頌」，還會有台灣限定組合商品，吐司控必開吃！
NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司專賣店 台灣快閃門市
地址：台北市信義區松高路12號1樓（新光三越台北信義新天地A8）
快閃日期：9/1-9/30
延伸閱讀：
．壽司控等到了！「美登利壽司」台灣一號店8／7開幕 絕美店裝堪比日本
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言