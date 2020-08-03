限時1個月！日本超夯「貓咪生吐司」快閃店地點、時間曝光　貓奴快把喵星人萌樣帶回家

貓奴站出來！日本「NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪生吐司」，憑藉超萌喵星人造型及生吐司的柔嫩口感，火速成為當地IG超狂洗版美食。而這款本需要飛出國才能品嚐的甜點，7月傳出登台好消息，目前已正式確定快閃店的時間、地點，粉絲們趕快筆記下來搶先出發！

「NEKO NEKO SHOKUPAN」8月推出全新皇家奶茶口味新品，台灣粉絲可以敲碗期待快閃店是否也有機會同步上市。圖／IG@nekoneko_shokupan

「NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司專賣店」近日才搶先登陸東區SOGO，以限時5天的特賣會滿額禮形式，限量提供嚐鮮。如今宣佈進駐新光三越台北信義新天地A8，9/1至9/30止，為期一個月都能吃到可愛貓咪吐司，令貓奴們興奮不已。除了販售招牌原味口味，預計也將推出「貓掌肉球瑪德蓮」、「貓尾巴丹麥可頌」，還會有台灣限定組合商品，吐司控必開吃！

IG上經常能看見日本民眾為貓頭吐司添加五官等各色造型，台灣貓奴們這次也可以買回家DIY一波。圖／IG@nekoneko_shokupan

NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司專賣店 台灣快閃門市

地址：台北市信義區松高路12號1樓（新光三越台北信義新天地A8）

快閃日期：9/1-9/30

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