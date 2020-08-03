KitKat鬆餅必吃！黑浮咖啡攜手「 KitKat 」 推3款巧克力甜點，每口都吃得到巧克力脆片！     

每口都吃得到巧克力脆片！黑浮咖啡與世界知名巧克力品牌「KitKat」聯手激盪出「巧克力甜點沙龍」饗宴，於8月3日起至9月30日期間推出3款合作甜點，以巧克力甜點百匯為理念，將巧克力結合各式質感與美味兼具的元素，並加入酥脆的KitKat巧克力威化餅乾妝點，打造甜食文化的高級工藝。 黑浮咖啡攜手「 KitKat 」打造3款巧克力甜點。 圖／黑浮咖啡提供

黑浮咖啡除了美味義式料理及精品咖啡廣為人知，店內的麻糬鬆餅更是每桌必點大受歡迎的甜品，甚至譽有「被咖啡耽誤的鬆餅店」別名，所以本次合作首推「濃心巧克力焦糖熔岩麻糬鬆餅」，將香Q白玉麻糬鬆餅片片迴旋排列，呈現山形之姿包覆巧克力冰淇淋，淋上焦糖慕斯與濃郁巧克力慕斯，頂端撒上酥脆的KitKat巧克力餅乾脆片與整整兩根KitKat巧克力條。鬆餅切開後雙層慕斯傾流而下，如熔岩般爆漿的衝擊畫面帶來視覺的饗宴，而KitKat搭配鬆餅的創新組合，更是全亞洲市場首見，巧克力控絕對會直呼過癮！

除了鬆餅外，黑浮也推出了各一款冰沙與歐蕾。「半熟巧克力起司蛋糕冰沙」以知名甜點「起司蛋糕」為概念，嚴選濃醇比利時黑巧克力冰沙，交織半熟乳酪熔漿，灑上KitKat巧克力餅乾脆片與整根KitKat巧克力條，入口即化卻又綿密札實的口感中帶有酥脆的層次。「典藏巧克力海鹽慕斯歐蕾」以醇厚豐盈的「海鹽香草慕斯」為主題，混搭經典100%比利時頂級可可與香甜牛奶，鋪上滿滿KitKat巧克力餅乾脆片與整根KitKat巧克力條，層次細膩濃順豐厚。