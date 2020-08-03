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壽司控等到了！「美登利壽司」台灣一號店8／7開幕 絕美店裝堪比日本
壽司控終於等到了！東京著名迴轉壽司「梅丘寿司の美登利」確切開幕時間曝光，台灣店今（8/3）於官方臉書宣佈，將於8/7早上11點正式與大家見面，消息一出立馬引爆粉絲熱議，紛紛爭相詢問預約方式，看來當日勢必引爆饕客朝聖熱潮。
以高CP值著稱的「美登利壽司」為當地人都愛的東京必吃美食，今年3月傳出登台消息，上個月初被本站記者發現店面設點東區，且燈牌也已掛上，時隔一個月終於確定開幕時間，臉書還附上店面外觀照片，單看戶外精美店裝與日本總店神似，讓人更加好奇內部環境及台版菜單，期待免飛日本也能盡快爽嗑道地美味壽司。
「梅丘寿司の美登利」台灣一號店
地址：台北市大安區大安路一段81號
開幕時間：8/7（五）11:00
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