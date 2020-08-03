壽司控等到了！「美登利壽司」台灣一號店8／7開幕　絕美店裝堪比日本

父親節即將來襲，沒有頭緒要去哪裡慶祝，那就帶爸爸去「蝦趴」吧！曾在母親節推出「媽媽幾歲就送幾隻蝦」的鼎盛十里，本次也沒忘記同樣辛苦的爸爸，即日起截至8/16，只要到店2天前預約且當日消費滿額1200元

2020-07-29 15:31