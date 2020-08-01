漢堡王「單犇牛肉堡、辣薯球買1送1」！全新優惠券24種折扣吃到爽，小華堡套餐只要80元

漢堡控準備出擊！漢堡王祭出全新優惠券，不論是人氣單品買一送一、套餐優惠價、早餐好康組合，一共24款折扣應有盡有，讓大家整個8月吃到爽！

圖／漢堡王官網

漢堡王即日起推出超狂優惠，其中饕客必衝買一送一，「單犇牛肉堡買一送一」原價220元下殺5折，代表每顆只要55元，就能吃到火烤牛肉片加上起司、培根，搭配鹹甜BBQ醬的漢堡，牛肉控可別錯過啦。另外還有涮嘴點心辣薯球、大薯，亦是買一送一，超值銅板價一個人吃兩份太過癮。

此外，漢堡王主打「報腹性」好康，釋出招牌「小華堡雙套餐」特價160元，等於和好友分享，一人80元就能吃飽飽；「華堡雙套餐」199元、「安格斯厚切牛肉堡雙套餐」210元，每款現省百元以上，24種省錢方案每天用一個，直接現省1322元。

除了機場、兒童樂園、台積P1店以外，漢堡王激省優惠券適用於全台門市，截至8/31為止到店點購相關品項，結帳時清楚出示優惠券圖片即可享有指定優惠，官方在臉書更貼心表示手機翻拍也可，不必列印，大家記得存好圖片手刀衝一波吃爆啦！

圖／漢堡王官網 圖／漢堡王官網

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