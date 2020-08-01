懶人包／「父親節優惠」8大好康必看！千元龍蝦、蝦拼盤免費吃，加碼0元入住五星飯店活動

父親節將至，各大業者陸續祭出優惠活動，8月首日為大家整理餐廳限時好康，牛排、海鮮、火鍋、港式皆有，再加碼星級住宿活動，除了能全家一起吃大餐，還能帶爸爸盡享專屬福利！

王品牛排：姓名有「志、文、榮、豪」 爸爸免費吃龍蝦

姓名含「志、文、榮、豪」等字的爸爸，可免費吃到法式紅醬龍蝦。圖／王品提供

「志」、「文」、「榮」、「豪」的爸爸們注意囉！即日起截至8/31止，凡消費套餐，且姓名含四字中任一字，「王品牛排」即贈半隻龍蝦，中兩字贈整隻龍蝦！一隻豪華的「法式紅醬龍蝦」價值達1056元，父親節超適合用免費招待的超狂海鮮加菜，另外提醒大家點餐時記得主動出示相關證件，才能順利兌換唷！

陶板屋：爸爸身分證「TOKIYA18」中任一碼 主餐免費加量

爸爸身份證字號符合「TOKIYA18」任一碼，點餐時出示證件且完成指定步驟即可享肉量加大優惠。圖／陶板屋官方臉書

沒有對中名字也不難過，王品集團另一旗下餐廳「陶板屋和風創作料理」祭出身份證對對碰，只要爸爸證號符合「TOKIYA18」任一英文或數字，點餐時出示本人證件，並拍照上傳至臉書或IG，標記相關標籤，現場立馬免費招待爸爸「肉量加大25%」。活動截至8/18，優惠加量主餐限定香蒜瓦片牛肉或嫩煎豚排，每桌每位爸爸限使用一客優惠，每人每日限加量一次。

鼎盛十里：爸爸幾歲送幾隻蝦

凡符合條件，每桌將取最年長的父親歲數贈送甜蝦。圖／鼎盛十里提供

爺爺、阿公走起！鼎盛十里祭出限時優惠，即日起至8/16期間，凡在2天前成功預約，當日消費滿1200元，爸爸本人出示相關證件，將能兌換豐盛的「蝦拼盤」，以年紀最年長的爸爸歲數為準，幾歲就送幾隻蝦。

點8號：蒸籠推車港點 任選8籠528元

品項包含蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、紅藜珍珠丸、豉汁蒸鳳爪、酸菜麻辣腸、蒜香蒸排骨、紫米珍珠丸、點8翡翠餃、萌鼠流沙包、黑金流沙包、蠔皇叉燒包、經典魚翅餃及荷葉珍珠雞。圖／天蔥國際提供

「點8號」以我愛爸為諧音，安排528元爽嗑港點活動，8/1至8/30提供店內招牌蒸籠推車13籠點心自由搭配選8，8月期間可用528元任選8籠口味的蒸籠推車點心，最高激省256元。另外「喜滋客廚房」、「天蔥牛排Mr.Onion」也同步加碼，只要符合指定條件，爸爸即可多享價值310元的法式雞腿肉排，期間限定別錯過啦！

肉懷食：日本和牛無限吃 限時省200

「肉懷食」號稱是全台唯一使用頂級「美國 CAB PRIME級」牛肉的壽喜燒餐廳。圖／肉懷食提供

台中和牛壽喜燒餐廳「肉懷食」近期推出「日本和牛無限放題」父親節優惠，日本A5和牛、美國CAB PRIME級霜降牛等高級食材吃到飽，8/7至8/31活動期間享2人同行優惠價，每人原價1899元變成1699元，2人共現省440元，快帶爸爸品嚐豐盛饗宴。

千葉火鍋：限時3日「雞佛料理吃到飽」

活動期間全台千葉火鍋推出雞佛特色料理，每間千葉門市菜單各異。圖／千葉餐飲提供

「千葉火鍋」曾限期推出雞佛火鍋吃到飽備受饕客喜愛，本次為歡慶父親節，將於8/7至8/9推出一系列「主廚創意補身雞佛料理」，醬燒雞佛、麻油煸雞佛、三杯雞佛、XO醬佐雞佛等獨特菜餚應有盡有，為全家補身子，限定3日於全台千葉火鍋吃得到。另外店面也提供三倍券好康，凡消費滿千且使用實體三倍券消費，即送300元折價券，下次原店消費又能使用囉！

台北凱撒：1折優惠價入住

若搭配安心旅遊補助，每房只要788元。圖／台北凱撒提供

除了美食，也可帶爸爸到星級飯店休息充電！台北凱撒大飯店即日起至8/9推出「和爸爸一起旅遊」住房優惠，平日每房1788元起，周六加價300元即可入住，更加碼三大專屬好禮，等於1折的優惠價入住星級飯店。專案包含2客Checkers餐廳早餐、享房型升等至綺幻客房與沁涼啤酒，平日入住還有延遲退房服務，讓爸爸賴床到下午都沒問題。

台北國賓：用指定套餐免費贈住宿券 再送父親節蛋糕

父親節期間享用售價12000元的六人套餐，除能免費入住台北國賓，還會獲得上方含大寫「帥」字的六吋蛋糕。圖／台北國賓提供

限定2日好康快跟上！台北國賓大飯店8/8、8/9推出「頂級爸氣饗宴」，凡點購國賓粵菜廳或川菜廳「振興四人／六人套餐」，即贈「精緻客房住宿券」，還會加碼贈送「國賓特製蘿蔔糕禮盒」或「六吋水果鮮奶油蛋糕」，讓全家一起正餐甜食吃飽飽，再爽住五星級飯店。

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