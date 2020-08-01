快訊

外籍工程師染疫前跑三縣市 隔離管理人數規模恐創新高

從日女大生、泰移工到歐洲工程師 國內擬加嚴口罩政策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懶人包／「父親節優惠」8大好康必看！千元龍蝦、蝦拼盤免費吃，加碼0元入住五星飯店活動

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／王品集團提供、千葉餐飲提供、鼎盛十里提供
圖／王品集團提供、千葉餐飲提供、鼎盛十里提供

父親節將至，各大業者陸續祭出優惠活動，8月首日為大家整理餐廳限時好康，牛排、海鮮、火鍋、港式皆有，再加碼星級住宿活動，除了能全家一起吃大餐，還能帶爸爸盡享專屬福利！

王品牛排：姓名有「志、文、榮、豪」 爸爸免費吃龍蝦　

姓名含「志、文、榮、豪」等字的爸爸，可免費吃到法式紅醬龍蝦。圖／王品提供
姓名含「志、文、榮、豪」等字的爸爸，可免費吃到法式紅醬龍蝦。圖／王品提供

「志」、「文」、「榮」、「豪」的爸爸們注意囉！即日起截至8/31止，凡消費套餐，且姓名含四字中任一字，「王品牛排」即贈半隻龍蝦，中兩字贈整隻龍蝦！一隻豪華的「法式紅醬龍蝦」價值達1056元，父親節超適合用免費招待的超狂海鮮加菜，另外提醒大家點餐時記得主動出示相關證件，才能順利兌換唷！

陶板屋：爸爸身分證「TOKIYA18」中任一碼　主餐免費加量

爸爸身份證字號符合「TOKIYA18」任一碼，點餐時出示證件且完成指定步驟即可享肉量加大優惠。圖／陶板屋官方臉書
爸爸身份證字號符合「TOKIYA18」任一碼，點餐時出示證件且完成指定步驟即可享肉量加大優惠。圖／陶板屋官方臉書

沒有對中名字也不難過，王品集團另一旗下餐廳「陶板屋和風創作料理」祭出身份證對對碰，只要爸爸證號符合「TOKIYA18」任一英文或數字，點餐時出示本人證件，並拍照上傳至臉書或IG，標記相關標籤，現場立馬免費招待爸爸「肉量加大25%」。活動截至8/18，優惠加量主餐限定香蒜瓦片牛肉或嫩煎豚排，每桌每位爸爸限使用一客優惠，每人每日限加量一次。

鼎盛十里：爸爸幾歲送幾隻蝦

凡符合條件，每桌將取最年長的父親歲數贈送甜蝦。圖／鼎盛十里提供
凡符合條件，每桌將取最年長的父親歲數贈送甜蝦。圖／鼎盛十里提供

爺爺、阿公走起！鼎盛十里祭出限時優惠，即日起至8/16期間，凡在2天前成功預約，當日消費滿1200元，爸爸本人出示相關證件，將能兌換豐盛的「蝦拼盤」，以年紀最年長的爸爸歲數為準，幾歲就送幾隻蝦。

點8號：蒸籠推車港點 任選8籠528元

品項包含蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、紅藜珍珠丸、豉汁蒸鳳爪、酸菜麻辣腸、蒜香蒸排骨、紫米珍珠丸、點8翡翠餃、萌鼠流沙包、黑金流沙包、蠔皇叉燒包、經典魚翅餃及荷葉珍珠雞。圖／天蔥國際提供
品項包含蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、紅藜珍珠丸、豉汁蒸鳳爪、酸菜麻辣腸、蒜香蒸排骨、紫米珍珠丸、點8翡翠餃、萌鼠流沙包、黑金流沙包、蠔皇叉燒包、經典魚翅餃及荷葉珍珠雞。圖／天蔥國際提供

「點8號」以我愛爸為諧音，安排528元爽嗑港點活動，8/1至8/30提供店內招牌蒸籠推車13籠點心自由搭配選8，8月期間可用528元任選8籠口味的蒸籠推車點心，最高激省256元。另外「喜滋客廚房」、「天蔥牛排Mr.Onion」也同步加碼，只要符合指定條件，爸爸即可多享價值310元的法式雞腿肉排，期間限定別錯過啦！

肉懷食：日本和牛無限吃 限時省200

「肉懷食」號稱是全台唯一使用頂級「美國 CAB PRIME級」牛肉的壽喜燒餐廳。圖／肉懷食提供
「肉懷食」號稱是全台唯一使用頂級「美國 CAB PRIME級」牛肉的壽喜燒餐廳。圖／肉懷食提供

台中和牛壽喜燒餐廳「肉懷食」近期推出「日本和牛無限放題」父親節優惠，日本A5和牛、美國CAB PRIME級霜降牛等高級食材吃到飽，8/7至8/31活動期間享2人同行優惠價，每人原價1899元變成1699元，2人共現省440元，快帶爸爸品嚐豐盛饗宴。

千葉火鍋：限時3日「雞佛料理吃到飽」

活動期間全台千葉火鍋推出雞佛特色料理，每間千葉門市菜單各異。圖／千葉餐飲提供
活動期間全台千葉火鍋推出雞佛特色料理，每間千葉門市菜單各異。圖／千葉餐飲提供

「千葉火鍋」曾限期推出雞佛火鍋吃到飽備受饕客喜愛，本次為歡慶父親節，將於8/7至8/9推出一系列「主廚創意補身雞佛料理」，醬燒雞佛、麻油煸雞佛、三杯雞佛、XO醬佐雞佛等獨特菜餚應有盡有，為全家補身子，限定3日於全台千葉火鍋吃得到。另外店面也提供三倍券好康，凡消費滿千且使用實體三倍券消費，即送300元折價券，下次原店消費又能使用囉！

台北凱撒：1折優惠價入住

若搭配安心旅遊補助，每房只要788元。圖／台北凱撒提供
若搭配安心旅遊補助，每房只要788元。圖／台北凱撒提供

除了美食，也可帶爸爸到星級飯店休息充電！台北凱撒大飯店即日起至8/9推出「和爸爸一起旅遊」住房優惠，平日每房1788元起，周六加價300元即可入住，更加碼三大專屬好禮，等於1折的優惠價入住星級飯店。專案包含2客Checkers餐廳早餐、享房型升等至綺幻客房與沁涼啤酒，平日入住還有延遲退房服務，讓爸爸賴床到下午都沒問題。

台北國賓：用指定套餐免費贈住宿券 再送父親節蛋糕

父親節期間享用售價12000元的六人套餐，除能免費入住台北國賓，還會獲得上方含大寫「帥」字的六吋蛋糕。圖／台北國賓提供
父親節期間享用售價12000元的六人套餐，除能免費入住台北國賓，還會獲得上方含大寫「帥」字的六吋蛋糕。圖／台北國賓提供

限定2日好康快跟上！台北國賓大飯店8/8、8/9推出「頂級爸氣饗宴」，凡點購國賓粵菜廳或川菜廳「振興四人／六人套餐」，即贈「精緻客房住宿券」，還會加碼贈送「國賓特製蘿蔔糕禮盒」或「六吋水果鮮奶油蛋糕」，讓全家一起正餐甜食吃飽飽，再爽住五星級飯店。

延伸閱讀：

錢都涮涮鍋「日系二代店」進駐桃園 限定9折＋西瓜霜淇淋必衝

整座高爾夫球場都能吃！「父親節創意蛋糕」大比拚

相關新聞

懶人包／「父親節優惠」8大好康必看！千元龍蝦、蝦拼盤免費吃，加碼0元入住五星飯店活動

父親節將至，各大業者陸續祭出優惠活動，8月首日為大家整理餐廳限時好康，牛排、海鮮、火鍋、港式皆有，再加碼星級住宿活動，除了能全家一起吃大餐，還能帶爸爸盡享專屬福利！ 王品牛排：姓名有「志、文、榮

漢堡王「單犇牛肉堡、辣薯球買1送1」！全新優惠券24種折扣吃到爽，小華堡套餐只要80元

漢堡控準備出擊！漢堡王祭出全新優惠券，不論是人氣單品買一送一、套餐優惠價、早餐好康組合，一共24款折扣應有盡有，讓大家整個8月吃到爽！ 漢堡王即日起推出超狂優惠，其中饕客必衝買一送一，「單犇牛肉

「軍警公教醫護」約起來！君悅凱菲屋、彩日料同桌8折

快跟軍警公教醫護人員（含退休者）親友約起來！8月1日至9月30日，至台北君悅酒店人氣自助餐廳「凱菲屋」或「彩日本料理」用...

誰說酪梨只能愛牛奶！ 襲捲台灣「十大酪梨料理」最營養水果這樣吃

誰說酪梨一定要跟牛奶相愛現代人注重營養健康，越來越多人喜歡吃酪梨。去（2019）年12月，臉書《廚藝公社》就有網友分享「酪梨厚切加冰」的獨門吃法，表示其不僅口感入口即化，跟鮪魚生魚片一樣讓人食指大開，

宏匯廣場76家美食地圖名單公開！10家百貨、新北首店，餐廳＋咖啡廳＋甜點一次滿足

新莊人以後吃喝玩樂終於有自己主場了，即將在7月31日試營運的宏匯廣場，餐飲、娛樂比重高，民眾最關心的話題美食名單出爐，館...

台北貓奴手刀衝！日本「貓咪生吐司」搶先登陸東區SOGO，限時5天消費滿額免費兌換

貓奴們站出來！卡哇伊的日本貓咪吐司「NEKO NEKO SHOKUPAN 貓咪吐司專賣店」早前宣佈即將於9月快閃來台，消息一出引爆貓咪控們的熱烈討論，如今不用等到9月就有機會搶先吃，限時5天大家趕快筆

父親節就要開蝦趴！鼎盛十里「爸爸幾歲送幾隻蝦」霸氣登場，加碼全新口味鍋物

父親節即將來襲，沒有頭緒要去哪裡慶祝，那就帶爸爸去「蝦趴」吧！曾在母親節推出「媽媽幾歲就送幾隻蝦」的鼎盛十里，本次也沒忘記同樣辛苦的爸爸，即日起截至8/16，只要到店2天前預約且當日消費滿額1200元

桃園鍋控開吃還能拍爆！錢都涮涮鍋「日系二代店」8月開幕，限定優惠＋西瓜霜淇淋必衝

桃園火鍋控8月準備出發！主打用料新鮮、價格親民的知名火鍋品牌「錢都涮涮鍋」即將以嶄新姿態進駐桃園，開幕期間祭出9折優惠，更同步上市限定新品「西瓜牛奶雙淇淋」，桃園限定好康太欠吃！ 已有23年歷史

最高現省256元！點8號「蒸籠推車港點」任選8籠吃到爽，父親節528優惠快衝

港點控是時候帶著爸爸出發囉！天蔥國際旗下品牌因應父親節推出系列活動，港式料理專賣店「點8號」祭出特別活動，8月期間可用528元任選8籠口味的蒸籠推車點心，最高激省256元。另外「喜滋客廚房」、「天蔥牛

台灣3號店！連鎖牛丼「松屋」即日起插旗芝山

繼台北南西、台北西門町等2間分店之後，來自日本的牛肉丼飯連鎖店「松屋」，即日起於芝山開設在台第3間分店。將增添在地居民更...

倒數四天！ 這一鍋祭出「溫度越高，折扣越多」 9點入場再享肉品第二件5折優惠

炎炎夏日，許多人搶著吃冰喝飲料作為盛夏消暑利器！不過同時也可以發現還有許多人會趁夏天在室內吹著冷氣吃鍋。這回知名麻辣鴛鴦鍋「這一鍋」推出「即時溫度，即刻折扣」活動，希望透過此項優惠活動招攬鍋控前往消費，日前推出的新品也同樣享有部分折扣活動喔，更狂的是，現在9點後入場還能享肉品第二件半價，活動即日起倒數4天只到7月31日，要吃要快！

4900萬粉絲看到！台灣「小美黑糖珍奶雪糕」登Dua Lipa杜娃黎波IG　網友嗨：From Taiwan

又有台灣的特色美食被世界看到了！知名歌手杜娃．黎波（Dua Lipa）在台灣時間7月27日晚間，於個人臉書與IG放上「小...

熱門新聞

全家夯品「蟹膏飯糰」熱賣 內行人曝「多一動作」才好吃

「軍警公教醫護」約起來！君悅凱菲屋、彩日料同桌8折

IKEA桃園店再推限定美食 藍黃「雙色霜淇淋」8月登場

限時3天！摩斯「和牛珍珠堡」特價88元

來碗鮮香的乾拌麵／大廚配方你也會：擔擔麵、麻婆拌麵

英式烤餅你也會／拿個碗拌一拌的超簡單烤點心 起司培根瑪芬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。