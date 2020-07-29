台北貓奴手刀衝！日本「貓咪生吐司」搶先登陸東區SOGO，限時5天消費滿額免費兌換

炎炎夏日，許多人搶著吃冰喝飲料作為盛夏消暑利器！不過同時也可以發現還有許多人會趁夏天在室內吹著冷氣吃鍋。這回知名麻辣鴛鴦鍋「這一鍋」推出「即時溫度，即刻折扣」活動，希望透過此項優惠活動招攬鍋控前往消費，日前推出的新品也同樣享有部分折扣活動喔，更狂的是，現在9點後入場還能享肉品第二件半價，活動即日起倒數4天只到7月31日，要吃要快！

2020-07-28 12:43