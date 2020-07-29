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台北貓奴手刀衝！日本「貓咪生吐司」搶先登陸東區SOGO，限時5天消費滿額免費兌換

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
台北SOGO忠孝館的「Grace gift特賣會」推出滿額禮活動，消費滿2千即贈一片超萌貓咪生吐司。圖／讀者提供
台北SOGO忠孝館的「Grace gift特賣會」推出滿額禮活動，消費滿2千即贈一片超萌貓咪生吐司。圖／讀者提供

貓奴們站出來！卡哇伊的日本貓咪吐司「NEKO NEKO SHOKUPAN 貓咪吐司專賣店」早前宣佈即將於9月快閃來台，消息一出引爆貓咪控們的熱烈討論，如今不用等到9月就有機會搶先吃，限時5天大家趕快筆記下來！

日本「貓咪吐司」將快閃來台。 圖／Neko Neko Shokupan
日本「貓咪吐司」將快閃來台。 圖／Neko Neko Shokupan

即日起截至8/2為止，只要前往台北SOGO忠孝館的「Grace gift特賣會」，凡單筆消費折扣後滿額2000元，即可免費獲得超人氣「NEKO NEKO SHOKUPAN日本療癒系貓咪吐司」，每日限量120份，於下午2點開始兌換。而NEKO NEKO SHOKUPAN台灣快閃店也預計在9月上旬於台北知名百貨開幕，如今搶先登陸東區SOGO，讓大家有機會優先嚐鮮，不論是吐司控還是貓奴可別錯過啦！

圖／讀者提供
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