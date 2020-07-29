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父親節就要開蝦趴！鼎盛十里「爸爸幾歲送幾隻蝦」霸氣登場，加碼全新口味鍋物
父親節即將來襲，沒有頭緒要去哪裡慶祝，那就帶爸爸去「蝦趴」吧！曾在母親節推出「媽媽幾歲就送幾隻蝦」的鼎盛十里，本次也沒忘記同樣辛苦的爸爸，即日起截至8/16，只要到店2天前預約且當日消費滿額1200元，年紀最年長的爸爸幾歲就能吃爆幾隻蝦！
鼎盛十里祭出限時優惠，即日起至8/16期間，凡在2天前成功預約，到店當日消費滿1200元，爸爸本人出示相關證件，將能免費兌換豐盛的「蝦拼盤」！每桌取最年長歲數的爸爸為贈送數量，最適合帶著爺爺、阿公全家出動開吃。
此外，主打精緻小火鍋的鼎盛十里，本季也推出全新口味鍋物，免出國就能品嚐酸辣清爽的「南洋東炎鍋」，新鮮泰式湯頭超爽口；另外還有放入整隻午仔魚的「川麻椒水煮魚」，搭配香氣十足的麻辣鍋，還附贈牛五花或梅花豬肉盤乙盤，海陸雙享只要458元，嗜辣的鍋控可別錯過囉。
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