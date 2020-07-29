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桃園鍋控開吃還能拍爆！錢都涮涮鍋「日系二代店」8月開幕，限定優惠＋西瓜霜淇淋必衝
桃園火鍋控8月準備出發！主打用料新鮮、價格親民的知名火鍋品牌「錢都涮涮鍋」即將以嶄新姿態進駐桃園，開幕期間祭出9折優惠，更同步上市限定新品「西瓜牛奶雙淇淋」，桃園限定好康太欠吃！
已有23年歷史的「錢都」為全台最大涮涮鍋連鎖店，份量足的肉盤、菜盤虜獲不少鍋控的心，如今將於8/3正式插旗桃園中山路，更首度揮別經典亮橘色形象，採「日系現代風」設計打造全新二代店，主打簡單明亮，升級用餐環境，讓饕客們能吃得更舒適。
除了2.0版本的店面裝潢，夏季新品「西瓜牛奶雙淇淋」將於8/3開幕首日同步上架，炎炎夏日當然要吃爆夢幻消暑冰品！另外，錢都也會在8/1至8/25期間推出「雙人好嗨鮮套餐」，不用花時間做選擇，兩人份的超澎湃海鮮與肉品讓人一次滿足，限時999元特價手刀開吃！
錢都涮涮鍋 桃園中山店
地址：桃園市桃園區中山路701號
備註：店裝3D示意圖僅供參考，實際情況以現場為主。
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