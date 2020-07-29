最高現省256元！點8號「蒸籠推車港點」任選8籠吃到爽，父親節528優惠快衝

港點控是時候帶著爸爸出發囉！天蔥國際旗下品牌因應父親節推出系列活動，港式料理專賣店「點8號」祭出特別活動，8月期間可用528元任選8籠口味的蒸籠推車點心，最高激省256元。另外「喜滋客廚房」、「天蔥牛排Mr.Onion」也同步加碼，只要符合指定條件，爸爸即可多享價值310元的法式雞腿肉排，期間限定別錯過啦！

圖／點8號提供

「點8號」以我愛爸為諧音，安排528元爽嗑港點活動，8/1至8/30提供店內招牌蒸籠推車13籠點心自由搭配選8，包含蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、紅藜珍珠丸、豉汁蒸鳳爪、酸菜麻辣腸、蒜香蒸排骨、紫米珍珠丸、點8翡翠餃、萌鼠流沙包、黑金流沙包、蠔皇叉燒包、經典魚翅餃及荷葉珍珠雞，每款原價介於88元至98元不等，如今8籠只要528元，最高可激省256元，超適合全家一起歡慶重要節日。

圖／天蔥國際提供

此外，旗下「喜滋客廚房」、「天蔥牛排Mr.Onion」推出經典排餐加碼禮。8/1至8/14期間凡帶爸爸到門市用餐，每位皆點選主餐乙份，則會加贈爸爸價值310元的「酥脆法式雞腿肉排」乙份，等於加菜讓大家吃到飽。最新開幕的「AlwaysPizza」、「Mr.Onion徐匯店」亦推出到店消費享「88折優惠」，還可加價100元升級成披薩、炸雞吃到飽，好康限時14天，8月不愁沒地方聚餐啦！

延伸閱讀：

．8月壽星看過來！ 千葉火鍋推「雞佛料理吃到飽」爸氣食材全台同步開吃

．限定3天「1元開吃」！韓系超人氣早餐ISAAC TOAST首度進駐台南東區