只賣28天！麥當勞4款「酪梨漢堡、酪梨沙拉」限時回歸

「酪梨」被金氏世界紀錄列為營養最豐富的水果，也在世界各地掀起「超級食物」的風潮。繼去年首度推出酪梨系列產品之後，台灣麥當勞自7月29日起，再度以期間限定的方式，讓「酪梨安格斯黑牛堡」、「酪梨嫩煎鷄腿堡」、「酪梨脆鷄沙拉」、「酪梨烤鷄沙拉」等產品回歸市場，讓酪梨控可以品嚐到口感豐腴的酪梨滋味。

麥當勞在2019年時，首度將酪梨加入漢堡，獲得熱烈好評。為滿足消費者的期待，7月29日至8月25日期間，「Signature極選系列」的4款酪梨商品將正式回歸。其中「酪梨安格斯黑牛堡」與「酪梨嫩煎鷄腿堡」，選用頂級哈斯酪梨原顆切丁，搭配鐵板煎製而成的安格斯黑牛及嫩煎鷄腿，再配上煙燻風味厚切培根、艾曼塔起司、特調醬汁與歐式小麥麵包，帶來濃郁的層次口感，單點售價均為144元，搭配經典套餐則為199元。另還有「酪梨脆鷄沙拉」及「酪梨烤鷄沙拉」，搭上今年推出的主廚特調田園醬，成為夏季清爽不膩的鮮甜滋味，單點價均為130元，經典套餐則為185元。