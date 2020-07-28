倒數四天！ 這一鍋祭出「溫度越高，折扣越多」 9點入場再享肉品第二件5折優惠

炎炎夏日，許多人搶著吃冰喝飲料作為盛夏消暑利器！不過同時也可以發現還有許多人會趁夏天在室內吹著冷氣吃鍋。這回知名麻辣鴛鴦鍋「這一鍋」推出「即時溫度，即刻折扣」活動，希望透過此項優惠活動招攬鍋控前往消費，日前推出的新品也同樣享有部分折扣活動喔，更狂的是，現在9點後入場還能享肉品第二件半價，活動即日起倒數4天只到7月31日，要吃要快！

例如：溫度38度，就享有活動食材62折優惠。 圖／這一鍋官網與臉書粉專

由「創業大師」吳政學在2012年投資創建的「這一鍋」，靈感來自武則天時期的榮華富貴與清康熙宜妃的滋養補生，主打傳統中式老火鍋麻辣湯頭，以宮廷殿所式的裝潢風格與氛圍，吸引了許多麻辣鍋老饕前往，這回推出超狂的「即時溫度，即刻折扣」活動，在6月實施就吸引大批顧客前往用餐。而此活動主打每日11點與15點會即時測量當地溫度，例如11點根據氣溫顯示為36度，則11點到至下午5點的用餐時間，都可以享有活動食材直接折扣64折，以此類推，若氣溫為34度，活動食材66折。更狂的是，七月推出的超高級新品，部分食材也同樣適用此活動優惠，像是高級牛小排、嫩雞拼盤、松露芋泥牛角酥或牛蒡天婦羅等，都直接享有「溫度折扣」喔！

這一鍋與老火鍋的麻辣鍋湯頭為主打，吸引不少鍋控前往。 圖／這一鍋官網與臉書粉專

除此之外，「這一鍋」還加碼推出晚間九點後入場，活動肉品同品項第二件半價（不過無法與溫度折扣合併計算）。值得注意的是，折扣活動食材限以兩人以上才可以享有優惠喔，建議揪親朋好友參加。另活動只到7月31日，想要爽吃鍋又享有超狂折扣的鍋控們，務必把握最後時間快衝！

這一鍋的高級精緻肉品，吃起來都非常爽口。 圖／這一鍋官網與臉書粉專

這一鍋「溫度折扣」活動

內容：每日11與17點，即時測量當地氣溫，溫度越高，折扣越多；晚間九點後入場，活動肉品同品項第二件半價

日期：即日起到7月31日

官網：https://www.toponepot.com/news/

部分七月新品（如黃色標記）同樣享有折扣優惠喔！ 圖／這一鍋官網與臉書粉專

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