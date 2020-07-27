冷著吃都美味！橫濱名產崎陽軒「燒賣便當」台灣也吃得到，海外首店設點北車快衝

最強鐵路便當來襲！來自日本橫濱的百年老店「崎陽軒」以招牌「燒賣便當」最為聞名，如今宣佈預計於8/7插旗微風台北火車站，讓身在台灣的大家免出國也能爽吃一波！

圖／崎陽軒官網

「崎陽軒」創立於1908年，最初只以燒賣起家，後續才延伸出招牌「燒賣便當」，一賣就熱銷至今，成為橫濱代表性必吃。最厲害之處在於透過獨家手法及技術，保有特色小吃燒賣的鮮度，標榜即使冷掉也不失美味，連日本明星都吃這款。內餡除了吃得到飽滿的新鮮豬肉，還加入北海道產的干貝乾，鮮甜滋味讓人一試成主顧。

「崎陽軒」去年曾短暫快閃微風南山，本次將於8/7正式進駐微風北車，開設海外首家分店，無疑是熱愛日本料理的饕客最好的消息，大家屆時記得衝一波北車吃爆！

圖／崎陽軒官網

延伸閱讀：

．神劇半澤直樹「銀行咖啡廳」高雄就有！免飛日本也能朝聖絕美古蹟咖啡館

．40年回憶走入歷史！基隆廟口「愛玉冰老攤」傳10月熄燈