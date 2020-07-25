限定3天「1元開吃」！韓系超人氣早餐ISAAC TOAST首度進駐台南東區，開幕優惠必衝

台南人準備開動！來自韓國的超夯吐司專賣店「Isaac Toast & Coffee」即日起插旗台南東區，地理位置親民，讓大家不用跑到善化，在市區內就近即可吃到韓系人氣早餐！

圖／Isaac Toast & Coffee 台灣官方臉書

「Isaac Toast & Coffee」6月曾在台中新店推出的超狂「1元優惠」引起粉絲排隊熱潮，本次為歡慶台南第二家分店「台南崇學店」開幕，Issac同樣祭出這款限定好康，讓饕客有機會連續3天最低1元起爽嗑美味韓式吐司。7/29正式開幕起至7/31，活動期間每日前30位到店的客人，任選MVP吐司口味只要1元起，優惠方式採第一位1元、第二位2元以此類推，共開放30位，意即最貴仍只要30元就能享用韓系早餐。

圖／Isaac Toast & Coffee 台灣官方臉書

另外，8/1至8/7期間若點購原價115元的「MVP經典培根三明治＋觀音厚奶茶」套餐，可享優惠價89元，想要回味韓式風味的人可以考慮趁著特價衝一波啦！

Isaac Toast & Coffee台南崇學店

地址：台南市東區崇學路15號

營業時間：6:30-14:30

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