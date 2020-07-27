​網路口碑之星／和牛、松露太誘人！漢來海港、段純貞高檔食材征服饕客

文／陳姸仱

辛苦工作一整週，假日就該用好料的犒賞自己一下啊！在DailyView網路溫度計的吃到飽和牛肉麵的網路口碑排行榜中，漢來海港餐廳及段純貞牛肉麵獲選網路溫度計「網路口碑之星」的肯定，究竟這兩家店有什麼厲害的秘密武器，可以吸引不少食客聞香而來，就跟著小編一探究竟吧！

#漢來海港餐廳

去吃吃到飽餐廳的原則就是吃爆！這家堪稱最難訂位的漢來海港餐廳提供最優質、新鮮的食材，說到自助餐廳很難不想到它，餐廳內完整規劃九大主題餐區，供應各種中、西、日式料理，食材豐富度驚人，讓人眼花撩亂。以海鮮為主打，每日至少三種蟹蟳類、八種生魚片；而將近兩百道料理，從義式香料烤魚到香港燒臘再到東港黑鮪魚，應有盡有，吃一圈餐廳猶如環遊世界。

▲海鮮大平台。﻿image source：FB／漢來海港自助餐廳

▲現烤的舒芙蕾。﻿image source：FB／漢來海港自助餐廳

而他們在六月推出季節限定「美澳雙和牛季」，頂級和牛料理加量不加價，一推出便引起網友討論，透過不同的烹調方式凸顯美、澳和牛各自特色，讓肉控們食指大動，可以用不到千元的價格無限大啖高級和牛，因為實在太超值，也獲得不少推薦。

▲漢來海港六月推出「美澳雙和牛季」吸引網友目光。﻿image source：FB／漢來海港自助餐廳

﻿▲漢來海港自助餐廳在星等排行中有五星好評。

image source：網路口碑吃到飽-星等排行（分析期間： 2020/04/25~2020/07/23）

#段純貞牛肉麵

牛肉麵可以說是許多人心目中的台灣美食代表，經典、樸實卻又不簡單的口味，每一間牛肉麵都特調私房配方來吸引食客上門，而段純貞牛肉麵發跡於新竹，主打四川口味，湯頭以牛大骨熬煮七小時，並加入花椒、麻椒、豆瓣酒釀、牛油等香料藥材拌炒八小時，帶著微辣鹹香的滋味，店內招牌「紅燒腱心牛肉麵」可是饕客心頭好，取用牛腱心肉部位，咬起來有著半筋半肉的Q彈口感。

▲﻿店內招牌「紅燒腱心牛肉麵」。image source：FB／段純貞牛肉麵

但你有想過牛肉麵結合「松露」嗎？你沒想過沒關係，但段純貞牛肉麵想到了，六月中旬推出兩道限量系列「松露風味腱心牛肉麵」以及「松露風味乾拌麵」，使用義大利進口松露油和墨魚醬汁，打造出特製松露醬，將西式料理中的頂級食材入麵，替紅燒牛肉麵增添法式風味，相較原本的口味多了一份醇厚滋味，唇齒間也充滿著松露特有的香氣。

▲段純貞六月也推出限量的松露牛肉麵。﻿image source：FB／段純貞牛肉麵

這次小編介紹的兩家店，分別都選用頂級食材入菜，成功在網路上掀起討論，不論是國民美食牛肉麵融合了高級松露，或是美國和澳洲來的高檔和牛饗宴，都吸引到不少饕客前往用餐，用頂級食材累積好口碑。

﻿▲段純貞牛肉麵在星等排行中名列第二。

image source：網路口碑牛肉麵-星等排行（分析期間： 2020/04/25~2020/07/23）

網路口碑之星入選說明：

根據網路聲量與網友語意情緒，計算各品牌店家在網路口碑所屬主題之好評影響力、聲量綜合排名，以及受網友推薦的程度，均維持穩定表現者。

調查區間：2020/4/2~2020/6/30

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