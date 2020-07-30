誰說酪梨只能愛牛奶！ 襲捲台灣「十大酪梨料理」最營養水果這樣吃

誰說酪梨一定要跟牛奶相愛

現代人注重營養健康，越來越多人喜歡吃酪梨。去（2019）年12月，臉書《廚藝公社》就有網友分享「酪梨厚切加冰」的獨門吃法，表示其不僅口感入口即化，跟鮪魚生魚片一樣讓人食指大開，營養價值還真的遠高於美味生魚片！

消息一出許多美食達人隨之出動，在網路熱議關於酪梨的獨特美食搭配，原來金氏世界紀錄譽為「最營養水果」的酪梨，真的不只能加布丁、牛奶打果汁！

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》特別針對各式爆紅「酪梨料理」進行大調查，告訴你第一名「酪梨漢堡」打敗酪梨牛奶的秘密！

1. 酪梨漢堡

登登登登～你沒看錯！擊敗奪冠呼聲超高「酪梨牛奶」的…正是讓人一口入魂、二口上癮的「酪梨漢堡」！

現代人越來越重視「吃的健康」，在食材與料理方法的挑選上都更加用心與講究，營養價值高的酪梨就成為熱門水果之一，尤其酪梨漢堡能一口吃下各類型的食物，美味方便又有飽足感，擄獲許多人的心。

然而，它之所以能在短時間內如黑馬竄起，關鍵就在麥當勞去（2019）年推出「Signature極選系列」，其中整顆酪梨切丁入堡的「酪梨漢堡」廣受好評，鄉民群起敲碗不夠吃，因而將其聲量推至最高峰。

image source：麥當勞官網



當然，酪梨旋風可不只發生在台灣，它還颳向了全世界！如美國酪梨推廣農業組織過去就曾統計，美國人曾在一年內吃掉42億5千萬顆酪梨，數量十分驚人～此外，日本知名小說家「村上春樹」也堪稱酪梨控，甚至曾為這樣的超級水果大吐苦水，寫出《難挑的酪梨》抱怨判斷酪梨是否熟成是世上最大的難題之一，精闢的將酪梨愛好者共同痛點勾勒出來，引發迴響。

由此可見，本篇最受歡迎「十大酪梨料理」榜單一出，勢必又會讓愛酪梨卻沒吃過酪梨漢堡的人蠢蠢欲動，再掀一波網路「綠色旋風」～各位看倌可得快點強勢跟上啊！

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2. 酪梨鮮奶

本次聲量調查，雖然「酪梨牛奶」滑鐵盧退居第二，但將其混合牛奶仍是江湖上最常見的喝法。最主要原因，不外乎酪梨味道清淡、果肉鬆軟綿密，並非人人都愛，因此將其打入香甜牛奶，嚐起來反而更為滑順濃郁，同時還可增添飽足感，一次滿足現代人健康、瘦身兩大需求。

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3. 酪梨沙拉

吃過酪梨的人都知道，雖然其甜度偏低，但口感上卻略微油膩，因此不少人會將其拌入爽脆的生菜、番茄、黃瓜等蔬果，一起製成沙拉，再佐上一些香嫩的水煮肉，當作日常輕食料理或正餐前清爽的開胃菜，同時保留酪梨等食材最完整的營養，是國外很常見的一種養身吃法哦！

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4. 酪梨吐司

富含植物性脂肪的酪梨，由於果肉飽滿醇郁、質地柔軟，因此無論切片或搗泥，都非常適合做成吐司上頭天然的佐料或抹料，成為取代市面人工醬料的首選。而且如此一來，不僅能降低人體負擔，二是酪梨油亮的翠綠色澤，無論搭配什麼食材都繽紛可口，叫人看了食指大動啊！

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5. 酪梨布丁牛奶

覺得酪梨和牛奶的組合好單調？口感層次太單薄？喝膩了想來點不一樣的？那你應該學學嗜甜如命又對酪梨成癮的人，將美味布丁也倒入果汁機，打造出黃、綠、白三色的美麗漸層果飲，透過酪梨結合布丁所散發出來的獨特甜味與香氣，讓大人小孩都無法抗拒，夏天來一杯保證營養又消暑！

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6. 酪梨壽司

想不到吧！百搭酪梨還能做壽司，因為它本身即為水果，不僅能直接吃，入菜也非常適合。而且據說日本人真的會將其蘸醬油入口，像在吃沙西米，所以酪梨無論做成海苔壽司捲或握壽司，口感似乎都不輸真正的生魚片，如同先前網友所形容「酪梨就像一塊充滿脂肪的鮭魚，一入口就消失在嘴巴。」

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7. 酪梨三明治

酪梨除了以吐司製作外，將其拿來組合成三明治，也是營養滿分的好選擇哦！尤其匆忙的上班族，每天早上只要將前一晚事先備好的酪梨泥抹上三明治吐司，接著層層壓製，一道享瘦、健康又便利的早餐就這樣迅速誕生啦！讓你吃下肚朝氣十足、能量滿點，面對一整天工作挑戰都不累！

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8. 酪梨夏威夷蓋飯

「夏威夷蓋飯」顧名思義是夏威夷當地特色美食，作法近似於日本生魚片蓋飯，只是佐料上更為豐富，吃法也更加豪邁！因此，將口感更勝生魚片的酪梨拌入，最後再灑上夏威夷豆點綴，讓兩者相互提味，實在再適合不過啦！怪不得這款海島美饌光憑獨特風味就風靡全世界！

9. 酪梨果昔

宛如綿綿冰沙的「酪梨果昔」，由於熱量低又能養顏美容，每逢夏天自然成為愛美女生的最愛。加上酪梨的清香總能與水果優格的清甜完美結合，因此不少人還會在上頭添加自己喜愛的果乾或麥片，享受瞬間飛上雲霄的幸福感，然後一口接一口停不下來！

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10. 酪梨加州捲

口感不酸、不甜、不脆、不膩的酪梨就像水果界的奶油，放進嘴裡入口即化，能與多種食材迸出新滋味！其中像是以酪梨泥或切片製成的「加州捲」，不僅整體味道零違和，酪梨在裡頭還讓料理變得更協調順口。由此可見，叫人難以忽視又不搶戲的酪梨，無論鹹甜料理都讓人吃得嫑嫑！

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分析說明：



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06日23日至2020年06月24日，約一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『酪梨料理』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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