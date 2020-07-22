烤全雞只要200元！陽光皇后「招牌烤全雞」祭振興優惠，全新「榴蓮冰沙」霸氣放入整隻冰棒

振興三倍券已正式上路，義式餐廳「陽光皇后」配合票券消費，派出鎮店招牌「烤全雞熱舞王妃」祭優惠。置身鳥籠內的整隻浮誇烤雞不僅搶眼好拍，也是許多肉控的必點品項之一。而7/25起至8/9期間，只要加入官方LINE好友，並採用200元面額的振興券結賬，就可以盡情享用原價514元的烤全雞，等於現省314元！

圖／陽光皇后SUNNY QUEEN臉書粉專

圖／千葉餐飲提供

「陽光皇后」推出限時好康，7/25起至8/9期間只要加入官方LINE領取優惠券，即可用一張200元振興券吃到招牌「烤全雞熱舞王妃」；而壽星、學生聚餐也另有優惠，凡符合4人同行、使用振興券消費，就能參與雞翅風火輪活動，每轉必有獎，最高有機會免費吃到199支雞翅。

圖／陽光皇后提供

除了搭上振興活動，陽光皇后7月起也推出全新套餐及甜點，其中大口吃肉後當然不能少了消暑飲品，店內推出季節限定皇后特調飲系列氣泡飲、冰沙，像是榴蓮控必試「榴蓮有點芒冰沙」，不僅吃得到芒果果肉，還直接放入整隻泰國直送的榴蓮冰棒，豐富的口感加上濃郁的香氣，簡直太幸福！

圖／陽光皇后提供

陽光皇后

嘉義店地址：嘉義市西區新民路755號

草衙店地址：高雄市前鎮區中安路1-1號大道西1F

營業時間：11:00-22:00

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