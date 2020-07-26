巴豆妖了沒？ 台中勤美「七月半圈圈」美食祭典登場

台中勤美誠品又有新活動啦！為了避免大家暑假太無聊、防疫在家悶太久，勤美誠品隆重推出「七月半圈圈」的美食祭典活動，結合了勤美周邊29間店家(有手搖飲、點心、餐廳、咖啡等等)一起推出商圈振興券，憑店家振興券至配合店家消費即可現抵5-100元不等，非常的划算。

▲圖片來源：IG@twoday0401

同時勤美誠品還與插畫家合作，一同推出四隻特別的吉祥物「巴豆妖」，代表四種美食，珍珠(手搖茶店)、澱粉(飯麵餐廳/烘焙坊)、酒精(特色酒館)、咖啡(手沖咖啡店)，造型兼具趣味性與藝術性，讓人印象深刻。

▲圖片來源：IG@twoday0401

在勤美誠品的四周則於隔周周末推出巴豆妖夜市集(共四周)，每場有超過20家美食攤位，同時也有表演可以觀賞。市集從每天下午16:00到晚上21:00，而表演則是從19:00開始，最棒的是，每場表演開始前主辦方會提供100杯金色三麥啤酒，來招待巴豆妖們，邊看表演邊喝美味的啤酒，真是太幸福了。

▲圖片來源：IG@twoday0401

▲圖片來源：flickr_Duncan Chen

而巴豆妖夜市集的第一場於7/25.26登場，將由環島攤車「CHOCOBear巧克熊環島餐車」打頭陣，可別小看它，它可是最具代表性的排隊美食呢！每周六還有充滿台灣味的傳統文化表演，包括蕭添鎮布袋戲團、台中聲五洲掌中劇團、台中木偶劇團、微笑唸歌團，不但肚子要吃飽飽，精神食糧也不可放過，有吃有玩又有藝術薰陶，這樣的優質祭典，絕對是你暑假放鬆的最佳選擇！

2020七月半圈圈

活動時間：2020/7/15 ~ 9/14

巴豆妖夜市集

活動日期：7/25-7/26、8/8-8/9、8/22-8/23、9/5-9/6

活動時間：市集16:00-21:00 、表演19:00





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