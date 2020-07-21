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連續7天！7-11推出「哈根達斯」買2送1、第二件5折優惠，IG上傳再送30天迷你杯免費吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
7-11推出購買哈根達斯糕全系列任3款，享買2送1優惠；哈根達斯指定迷你杯、甜筒任選第2件5折優惠。 圖／哈根達斯官方IG粉專
7-11推出購買哈根達斯糕全系列任3款，享買2送1優惠；哈根達斯指定迷你杯、甜筒任選第2件5折優惠。 圖／哈根達斯官方IG粉專

自六月入夏以來，世界各地屢屢創下高溫，像是美國統計自5月以來，全球表面的溫度比20世紀均溫還要高出0.95度左右，突破140年的紀錄，台灣也不例外，時常飆破35度的高溫，也因此讓許多民眾對冰品的渴望也越來越大，各大超商業者也不斷寄出冰品優惠。這回知名7-ELEVEN推出「哈根達斯Häagen-Dazs66折」優惠，冰品控馬上衝去7-ELEVEN吃起來！

哈根達斯Häagen-Dazs講究原料的製作與高品質的製造環境，使用頂級鮮奶油與牛奶雞蛋等作為原料基底，且堅持不使用防腐劑與安定劑等人工調味，因此時常被稱作「高級的冰淇淋」，這回哈根達斯優惠，無疑是讓冰品控有機會以超優惠價格買到高級冰淇淋。第一重優惠祭出「買二送一」活動，即日起到7月28日前，購買哈根達斯全系列品項的雪糕，只要任選三款就有66折優惠；第二重優惠則祭出「第二件5折」活動，只要購買哈根達斯限定迷你杯與甜筒，任選兩件，第二件即享有5折優惠，好康優惠限定，錯過不再喔！

另外，哈根達斯Häagen-Dazs在其官方IG也推出「Don't Hold Back IG濾鏡挑戰」活動，即日起至8月3日，使用官方濾鏡上傳並Tag ＠haagendastw，且將帳號設為公開，即可獲得抽獎資格，哈根達斯將會於8月7日於官方IG公告得獎名單，中獎者將可免費30天爽吃迷你杯！詳情好康優惠，請上哈根達斯官方IG

哈根達斯官方IG推出「指定濾鏡並上傳公開分享即獲得抽獎資格」活動，中獎者將免費吃迷你杯一個月(30天)。 圖／哈根達斯官方IG粉專
哈根達斯官方IG推出「指定濾鏡並上傳公開分享即獲得抽獎資格」活動，中獎者將免費吃迷你杯一個月(30天)。 圖／哈根達斯官方IG粉專

7-ELEVEN「哈根達斯優惠」

日期：即日起至7月28日

活動：至全台門市，購買哈根達斯糕全系列任3款，享買2送1優惠；哈根達斯指定迷你杯、甜筒任選第2件5折優惠

哈根達斯官方IG限定活動

日期：即日起至8月3日

活動：使用官方指定濾鏡並上傳公開分享即獲得抽獎資格，中獎者將免費吃迷你杯一個月(30天)

活動網址：https://www.instagram.com/p/CCu-lNznv7U/?igshid=1sv8y3bdpr635

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