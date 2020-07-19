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大口吃肉只要200元！頂呱呱「一斤雞套餐」限定1天來襲，加送飲料別錯過

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／頂呱呱提供
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人氣炸雞品牌「頂呱呱」不定時祭出的「一斤雞快閃活動」備受喜愛，日前為歡慶46週年，宣佈將於7/20當日推出限定一日的「經典辣味炸雞一斤雞」套餐組合，讓大家只需200元就能爽嗑炸雞，還能以優惠價嚐鮮全新新品！

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配合7月頂呱呱生日慶，頂呱呱7/20將於全台門市開放「一斤雞」優惠，600g炸雞一般含8至9塊雞不等（實際依現場稱重為準）。本次精選7/15最新上市的「經典辣味炸雞」為主角，比起以往加贈了一杯中杯可樂系列飲品，絕佳組合只要200元。每人限購兩組，數量有限，售完為止。

而即日起截至8/14，再全台頂呱呱門市可以260元購入「呱呱生日餐」，原價365元，現省105元。呱呱生日餐內容包含原味雞塊200g、呱呱包1顆、地瓜薯條180g、阿勇雞塊5入、芝心乳酪棒3入、30元飲品2杯。頂呱呱還推出振興券限定優惠套餐，包含原價314元「振興貳零零套餐」只需要一張面額200元的振興券即可兌換；原價614元的「振興伍零零」只要500元振興券，讓大家能激省吃爆到8月！

圖／頂呱呱提供
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另外，頂呱呱集團旗下、來自日本的油拌麵品牌「「東京油組総本店」也同步於7/20及7/21推出油麵均一價200元好康，招牌醬油油麵、辣味味噌油麵不分大小碗、口味，現省50至80元。即日起至8/31，店內5種飲品皆享同品項第二杯5折的優惠，不論想要大口吃肉還是爽嗑特色麵條，筆記下這兩天就對啦！

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