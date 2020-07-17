胃就像無底洞？「南機場夜市」銅板美食推薦 讓你狂吃不怕荷包空

VVN @ReadyGo

首圖 / @ifunny.blog, @taiwanwalker, @richroom0803, @yc_0423

大家有沒有聽過台北南機場夜市有一個「最好吃夜市」的美名？實際走訪過幾次的我內心也是頻頻點頭，也許是因為交通較不便，觀光客沒有其他知名觀光夜市來的多，傳統小吃美食攤位的比例也高，於是南機場夜市也成為當地居民飽餐一頓的絕佳選擇。這裡還有一家隱藏版超佛心的3主菜便當，絕對能完成你用銅板價吃到飽的小小心願，話不多說趕快看下去！

#續攤宵夜最對味

肥豬的攤

從以前樂華夜市時期就吃過的我，只能說搬遷到南機場整間店又更上一層樓了。攤位乾淨衛生，特別調製的純中藥胡椒一直以來是肥豬美味的關鍵之一，販售種類會讓選擇障礙的人糾結很久，私心推薦紅糟豆乳雞、雞軟骨、培根麻糬和糯米椒，基本上怎麼點都無雷，基於老闆自身高標準的堅持，製作時間需要等候，不過完全值得！

圖 / IG @chihiromo 圖 / IG @chihiromo 圖 / IG @chihiromo

地址：台北市中正區中華路二段309巷17號

好吃炸雞

一開店就人潮湧現的好吃炸雞，如同店名一樣，吃過會讓你直呼：真的好吃！一大塊厚實的雞排只要$50是不是很感人～我也推薦他們家的雞翅，涮嘴到止不住自己再來一支的衝動！外層麵衣獨有的香氣和口味令人印象深刻，現場吃、剛炸起來趁熱吃最實在。

圖 / IG @food_of_titanic 圖 / IG @ms.crazyeater

地址：台北市中正區中華路二段315巷41號

臭老闆現蒸臭豆腐

臭老闆是一間全素食小館，不含蛋、奶。最廣為人知的是現蒸臭豆腐，豆腐軟嫩入味，吸滿湯汁的切面孔洞看了令人垂涎，口感不乾也不過軟，湯汁香氣足但不會過鹹，可以自行選擇辣度，微辣是不吃辣的人也能接受的。新開的二店比一店寬敞，可以選擇到二店享用哦！

圖 / IG @taipeieatalone 圖 / IG @taipeieatalone

一店地址：台北市中正區中華路二段313巷6號

二店地址：台北市中正區中華路二段309巷46號

#主食吃飽沒煩惱

阿男麻油雞

這家獲得2019米其林必比登推薦的美食小吃─阿男麻油雞，想必知名度已經是人人皆知的高，麻油雞的口味偏清淡且不油不嗆辣，肉類份量多，點雞腿是整支去骨好的，麻油腰子也很有水準，若覺得味道不夠可以自行加米酒。最愛點麵線的我很愛淋一點湯在乾麵線上，吃起來就是「滿足」二字。

圖 / IG @si.jag_0317 圖 / IG @si.jag_0317

地址：台北市中正區中華路二段311巷34號

山內雞肉飯

位在南機場夜市大門旁的山內雞肉，於2019獲得米其林必比登推薦小吃，原先就要排隊的名店又得排得更長了！點一份山內雞肉飯，會有一整盤的雞肉、雞油拌飯以及當歸雞清湯，雞肉軟嫩清甜，口感彈牙，推薦愛吃辣的朋友淋上一點店內的生辣椒醬油，提味的同時也增加了味道層次，都來了可是一定要吃山內雞肉！

圖 / IG @dailyeater 圖 / IG @ifunny.blog

地址：台北市中正區中華路二段307巷20-3號

夫妻飯莊

傳說中南機場夜市裡CP值最高的便當就在夫妻飯莊，三拼（三樣主菜）只要$100，你可能認為只是噱頭？那就錯了，態度親切的老闆夫妻倆準備的主菜和配菜選擇多樣之外，吃得到用心和美味，鮮嫩的水晶雞淋上特製的油蔥提味更好吃！難怪無論何時都能看到有人在排隊。

圖 / IG @chihiromo 圖 / IG @chihiromo 圖 / IG @chihiromo

地址：台北市中正區中華路二段313巷19號

秋月日式炸豬排

從一間小攤販變身成店家的秋月日式炸豬排，受饕客喜愛的其中一個原因是價格合理份量足，咖哩蛋包飯的蛋包熟度剛好的軟嫩，炸魚排可用酥脆紮實來形容，生菜的清爽完美的減低了油膩感，內用的味噌湯是免費無限續碗的，咖哩控來南機場不要錯過了。

圖 / IG @chiayenlee1213 圖 / IG @lanlan_life

地址：台北市中正區惠安街13號

#體貼您的小鳥胃

吾旺再季 潤餅捲專賣(原松青潤餅)

一樣獲得米其林推薦光環的松青潤餅，近期由二代接手，改名為「吾旺再季」。每日手工製作的麵餅皮是特點之一，口感比一般外面的厚且Q彈有韌性，與其他潤餅不同的是，飽滿的潤餅捲內有紅燒肉和少見的素排骨酥，在滿滿蔬菜、炸豆皮等配料上撒上海苔粉，創造出獨有美味的關鍵，最後愛香菜人一定要加香菜跟花生粉！

圖 / IG @taiwanwalker 圖 / IG @taiwanwalker

Tips：每日限量200份，一人限購4份，早點去比較保險呦！

地址：台北市中正區中華路二段313巷29號

來來水餃

來來水餃是不用多說明的已經太有名！從小吃到大的網友表示到店首要是快狠準的搶座位，高人氣的來來幾乎是客滿的，厚實Q彈、嚼起來有麵皮香的現包水餃上桌十分濕潤，平日限定供應的韭菜水餃餡料由粉絲和蝦米來取代豬肉，招牌的豬肉大白菜水餃鮮甜多汁，沾醬加點香油提味才是更美味！

圖 / IG @richroom0803 圖 / IG @ni2eat 圖 / IG @ni2eat

地址：台北市中正區中華路二段309巷9號

鈺師傅上海生煎包

這間營業30年老店的上海生煎包有4種口味，是時常排隊的店家之一。推薦鮮肉包和雙味包（豬肉+高麗菜），一口咬下內餡流出的肉汁與麵皮餡料的結合，讓你不加調味料的味道也是很足夠的，喜歡生煎包的你不妨來嘗試看看！

圖 / IG @ms.crazyeater 圖 / IG @ms.crazyeater

地址：台北市中正區中華路二段307巷20號

#來一口甜在心頭

八棟圓仔湯

南機場夜市老字號小攤─八棟圓仔湯的湯圓細緻軟Q、餡多不死甜，酒釀甜蛋湯+花生圓或芝麻圓是經典口味，細而軟嫩的蛋花豐富了口中的味覺，達到質感和口感一致，吃完一碗便唇齒留香。天氣熱也可以選擇來一碗滿滿膠質的銀耳蓮子湯，不甜不膩的消暑絕佳首選！

圖 / IG @tw__night 圖 / IG @hayashimori_shoten_in_taiwan 圖 / IG @hayashimori_shoten_in_taiwan

地址：台北市中正區中華路二段307巷

糖品角屋

隱身夜市裡的傳統剉冰，沒有漂亮裝潢，只有料好味美、價格實在又大份量的刨冰，標榜使用衛生冰塊及自製純手工配料，喜歡口感Q彈的芋圓、湯圓和地瓜圓這裡都有，現在正值鮮甜芒果季，來一碗芒果挫冰淋上煉乳，讓你輕鬆無負擔的用銅板價清涼一夏！

圖 / IG @chensongeat_ 圖 / IG @yc_0423 圖 / IG @yc_0423

地址：台北市中正區中華路二段303巷2號

看完這12家推薦小吃，是不是早就口水直流、早就心癢難耐、早就快抵不住誘惑？不如立刻揪團動身前往，吃爆南機場夜市！

延伸閱讀>>台中逢甲夜市吃什麼？逢甲夜市必吃10樣特色美食推薦

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」