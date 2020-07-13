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快核對姓名！FRIDAYS「6字中1字」免費吃炸彈冰淇淋，現賺200元對起來

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
FRIDAYS美式餐廳推出「吃夏趣」全新菜單料理，還推出姓名六中一免費吃冰活動。 圖／TGI FRIDAYS官網
FRIDAYS美式餐廳推出「吃夏趣」全新菜單料理，還推出姓名六中一免費吃冰活動。 圖／TGI FRIDAYS官網

響應炎熱的夏季，TGI FRIDAYS特別推出「吃夏趣」的全新限定菜色，以酸辣與義國醬料作為基底打造的特色料理，保證讓你食指大動又能解熱消暑。不僅如此，現在還推出「炸彈冰淇淋」免費吃活動，姓名符合「星、期、五、吃、夏、趣」任一字，來店消費即可獲贈冰淇淋乙份，超值好康優惠，快來享受一番吧！

青醬鮭魚彩虹蔬菜米。 圖／TGI FRIDAYS官網
青醬鮭魚彩虹蔬菜米。 圖／TGI FRIDAYS官網

提到FRIDAYS的新品，一定要推薦「青醬鮭魚彩虹蔬菜米」不以傳統白米飯為澱粉主食，而是採用新鮮花椰菜、南瓜、青花菜與南瓜等蔬菜打碎成米粒大小，再用嫩烤鮭魚配上清爽的羅勒青醬與番茄炒蘆筍，儼然成為一道夏季爽口不油膩的海洋料理，熱量幾乎為一般主食的一半，非常適合健身朋友享用；而「雙層起司雞肉酥餅」是為了滿足喜歡麵餅與米飯的饕客所特製研發的料理，第一層內餡夾入炭烤低油的雞肉，並放上傑克與寇比起司、洋蔥與番茄，而第二層則有培根、炒蛋等，最後盤上還淋上含有酸乳酪、鱷梨醬與莎莎醬，搭配著莉香米飯，吃起來多重口感刺激味蕾，會讓人忍不住一口接著一口，非常好吃。

雙層起司雞肉酥餅。 圖／TGI FRIDAYS官網
雙層起司雞肉酥餅。 圖／TGI FRIDAYS官網

而TGI FRIDAYS的「炸彈冰淇淋」同樣也是夏季限定新餐點，進而推出凡身分證或護照等證件的姓名含有「星」、「期」、「五」、「吃」、「夏」、「趣」任一字，在7月14日至7月23日來店消費，即可免費獲得星期五炸彈冰淇淋一份喔（市值200元），即使姓名字不一樣但同音者也一樣算數喔！除此之外，新菜單還有「泰瘋狂酸辣海鮮麵」、「冠軍炭烤肋眼牛排」與「嘉年華雞肉沙拉」等，都是非常適合夏天消暑打開食慾的必吃料理，而點餐「吃夏趣」料理加購只要99元起，還可享有消暑清涼冰飲特調，採用不同熱帶水果的酒作為基底，再加入氣泡水或各式果汁，喝一口彷彿置身熱帶島嶼享受清涼風情。以上活動都是夏季專屬活動喔，要衝要快，詳情請上官網或臉書粉專。

「炸彈冰淇淋」以香草冰淇淋裹上玉米脆片與核桃碎後油炸，搭配肉桂糖霜脆餅，再加上鮮奶油、焦糖醬、巧克力醬與新鮮草莓，是消暑必吃冰品！ 圖／TGI FRIDAYS官網
「炸彈冰淇淋」以香草冰淇淋裹上玉米脆片與核桃碎後油炸，搭配肉桂糖霜脆餅，再加上鮮奶油、焦糖醬、巧克力醬與新鮮草莓，是消暑必吃冰品！ 圖／TGI FRIDAYS官網

TGI FRIDAYS

官網：https://tgifridays.com.tw/

活動：7/14-7/23，凡證件姓名含有「星、期、五、吃、夏、趣」任一字或任一同音字，來店消費免費獲贈「炸彈冰淇淋」乙份，每桌限定一份。

快核對姓名是否符合「免費吃冰淇淋」活動吧。 圖／TGI FRIDAYS官網
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