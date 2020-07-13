酪梨控衝了！SUBWAY「酪梨鮮蝦堡」新口味　5隻Q彈鮮蝦＋酪梨泥爽口欠吃

不管你是酪梨控、還是鮮蝦控，SUBWAY這波新品上市絕對要跟緊！人氣潛艇堡專賣店「SUBWAY」迎來日本人氣NO1的新口味「酪梨鮮蝦堡」，五隻鮮甜美味的鮮蝦搭配濃郁酪梨泥，配上豐富蔬菜與配料，可口清爽的滋味最對夏天的胃。 日本SUBWAY賣翻天的「酪梨鮮蝦堡」登台。 圖／SUBWAY

酪梨的營養價值高，更被許多女性視為維持身材與肌膚的食材之一，這回人氣潛艇堡專賣店「SUBWAY」推出夏季新品「酪梨鮮蝦堡」，以五隻美味Q彈的鮮蝦搭配清爽順口的酪梨泥為基底，佐以SUBWAY各式配料與經典款麵包，不只吃得到爽口滋味，富含營養價值的組合作為正餐或點心都相當合適。

除了日本賣翻天的酪梨鮮蝦堡外，SUBWAY同步推出「大滿足鮮蝦堡」，鋪滿滿10隻鮮蝦的6寸潛艇堡視覺超震撼，每一口都能咬到Q彈的鮮蝦香氣，彈牙蝦肉在嘴裡釋放鮮甜滋味超過癮，是炎炎夏日的最佳料理之一。值得注意的是，由於產品含有甲殼類及其製品，不適合對其過敏體質者食用。 除了「酪梨鮮蝦堡」外，SUBWAY同步推出鋪滿10隻鮮蝦的大滿足鮮蝦堡 圖／SUBWAY

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