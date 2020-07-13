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鶴茶樓 X 佐藤咖哩「鶴頂紅茶咖哩」新上市！濃郁咖哩＋紅茶香 多層次口感咖哩控必吃
主打紅茶專賣店的「鶴茶樓」今年3月底開幕至今廣受好評，不只茶飲口味講究，民初時代的復古風格店裝更讓人一秒圈粉。近期推出夏季限定新品「荔枝甘露」，霸氣加入8顆飽滿渾圓的荔枝果肉讓消費者直呼過癮，這回聯名正統日式咖哩店「佐藤咖哩」推「鶴頂紅茶咖哩」，讓人每一口都能吃到入口即香的咖哩茶香風味。
復古紅茶專賣店「鶴茶樓HechalouTea」與正統日式咖哩店「佐藤咖哩Sato Curry」聯手推出「鶴頂紅茶咖哩」。選用佐藤的家常咖哩，以紅蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥、微量蜂蜜以及佐藤秘製咖哩，細心慢火熬煮近2小時，煮至風味甘甜，再放入香煎雞肉。將鶴頂紅茶以滾水泡茶、濾茶之後，最後倒入佐藤咖哩中，讓鶴頂紅茶獨有的美好熟果香融合進咖哩、紅茶香香氣四溢。
茶味在咖哩中一點也不突兀， 吃下第一口便感受到甘甜茶香巧妙的融合再一起，除了可以吃到咖哩的濃郁之外，紅茶香自然而然的在口中散發，以茶提香、令人回味十足，口感就是這麼豐富且多層次！
佐藤咖哩復興店獨賣限定
佐藤咖哩-復興店
地址：台北市大安區復興南路一段92-1號
電話：02-2711-1967
鶴頂紅茶咖哩供應時段
平日─ 17:30以後供應
假日─ 11:30-14:30、17:30-21:00 (全天供應)
( 每日數量有限，售完為止 )
期間限定：2020/7/13─109/8/31
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