鶴茶樓 X 佐藤咖哩「鶴頂紅茶咖哩」新上市！濃郁咖哩＋紅茶香　多層次口感咖哩控必吃

主打紅茶專賣店的「鶴茶樓」今年3月底開幕至今廣受好評，不只茶飲口味講究，民初時代的復古風格店裝更讓人一秒圈粉。近期推出夏季限定新品「荔枝甘露」，霸氣加入8顆飽滿渾圓的荔枝果肉讓消費者直呼過癮，這回聯名正統日式咖哩店「佐藤咖哩」推「鶴頂紅茶咖哩」，讓人每一口都能吃到入口即香的咖哩茶香風味。

復古紅茶專賣店「鶴茶樓HechalouTea」與正統日式咖哩店「佐藤咖哩Sato Curry」聯手推出「鶴頂紅茶咖哩」。選用佐藤的家常咖哩，以紅蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥、微量蜂蜜以及佐藤秘製咖哩，細心慢火熬煮近2小時，煮至風味甘甜，再放入香煎雞肉。將鶴頂紅茶以滾水泡茶、濾茶之後，最後倒入佐藤咖哩中，讓鶴頂紅茶獨有的美好熟果香融合進咖哩、紅茶香香氣四溢。

茶味在咖哩中一點也不突兀， 吃下第一口便感受到甘甜茶香巧妙的融合再一起，除了可以吃到咖哩的濃郁之外，紅茶香自然而然的在口中散發，以茶提香、令人回味十足，口感就是這麼豐富且多層次！

佐藤咖哩復興店獨賣限定

佐藤咖哩-復興店

地址：台北市大安區復興南路一段92-1號

電話：02-2711-1967

鶴頂紅茶咖哩供應時段

平日─ 17:30以後供應

假日─ 11:30-14:30、17:30-21:00 (全天供應)

( 每日數量有限，售完為止 )