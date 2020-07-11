「爭鮮」迴轉壽司每盤25元、「百八魚場」買一送一回歸！平價吃爆日本料理

不論是迴轉壽司、生魚片丼飯還是日系定食，都是饕客的必吃日式選項。今天為大家分享主打平價日式料理的「百八魚場」7月加碼的買一送一日，以及連鎖壽司餐廳「爭鮮」祭出的超狂振興券優惠，喜愛日本料理的粉絲必看！

百八魚場：7月限定1日買一送一

百八魚場優惠活動限內用，不提供打包服務；街邊店門市15:00-17:00午休 (現場候位至14:30)，晚餐時段候位至20:30，三創、重北、統領店除外。圖／百八魚場FB

百八魚場每月不定時祭出「百八品牌日」活動，備受粉絲喜愛。本次選在7/28加碼推出買一送一好康，當天到店消費任何主餐，可享全面買一送一。主餐包含所有定食、丼飯及握壽司盤，像是新鮮生魚片丼飯、酥炸豬排定食、烤鰻魚等，皆可不限同品項隨喜好任意混搭，惟會以價高者計價，帳單以桌為單位，最後酌收10%服務費。另外，活動不適用振興券活動，消費滿500元不送100元抵用券。

爭鮮：迴轉壽司每盤25元

如7/15至8/15期間到店用餐採數位支付結帳，消費滿500元送100元抵用券。數位支付贈送之抵用券為2張50元，使用時間為8/16至9/15，每人每次限用1張。圖／爭鮮官網

小資族壽司控應該都吃過爭鮮每盤「均一價30元」的迴轉壽司，本次配合7/15正式上線的振興三倍券，爭鮮也同步聯手旗下品牌「爭鮮迴轉壽司」、「爭鮮外帶壽司」、「定食8」和「Magic Touch点爭鮮」推出一系列優惠。其中7/15至年底前持政府發放的「紙本振興券」消費，可享爭鮮迴轉壽司及SUSHi PLUS「吃8盤200元、吃20盤500元」優惠，代表每盤壽司只要25元，超適合大胃王或揪團吃爆！而爭鮮外帶壽司、定食8、点爭鮮也有「200元券抵250元、500元券抵600元」優惠，吃越多省越多。

此外，持「電子振興券」至爭鮮迴轉壽司及SUSHi PLUS門市，可享「消費300元送50元抵用券」、爭鮮外帶壽司「滿200元送20元抵用券」；定食8「滿300元送100元抵用券」；点爭鮮「滿500元送100元抵用券」。

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