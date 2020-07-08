7盤只要100元！京站「合點壽司」獨家優惠，鰻魚、鮭魚與松葉蟹爽吃

高級壽司「合點壽司（がってん寿司）」，抓準了疫情趨緩與夏季壽司旺季的熱潮，為了歡慶暑期的到來，特別針對京站店推出系列三大促銷活動，包含7盤超狂1.3折只要100元（原價752元）或全桌客人免費吃活動，就是要消費者前來品嚐合點壽司的美味！

合點壽司是日本知名的六大迴轉壽司，與一般平價壽司不同，主打新鮮高檔且精緻的壽司料理。這次的三大系列活動，像是活動一，於7月16日上午11時整，在京站合點壽司領號碼牌，前100名的消費者，只要花費超殺100元，就能品嘗到市值752元的高檔壽司，共有7盤不同的壽司組合，有稻荷壽司、鮭魚、海螺、柚子胡椒鰈魚緣側等；而沒有搶到的民眾也無妨，活動二從7月17日至7月21日止，其午餐時段12點至14點或晚餐時段17點至20點，以每小時限量40名與每日限量共200的方式，推出花費500元即可爽吃7盤不同組合的合點壽司（相當於下殺66折），包含鰻魚、赤海老與松葉蟹等。

圖／IG網友陳奕君授權

除此之外，活動三再加碼推出2名幸運消費者其消費將由合點買單（每桌買單金額限定2000元），時間為7月24日與7月31日的晚餐時段18點至19點，想要品嘗高級美味壽司的民眾，務必把握機會先把時間筆記下來喔！

圖／IG網友陳奕君授權

合點壽司

京站店地址：103台北市大同區承德路一段1號京站時尚廣場3樓

網址：www.facebook.com/gattensushi.tw/

圖／合點壽司臉書粉專

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