快訊

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

大巨蛋不符規定仍發照 林洲民：這不是我認識的柯文哲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7盤只要100元！京站「合點壽司」獨家優惠，鰻魚、鮭魚與松葉蟹爽吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
「合點壽司」京站推出超殺獨家系列活動，像是7盤只要100元，限量100名。 圖／IG網友Cathy Kuo授權
「合點壽司」京站推出超殺獨家系列活動，像是7盤只要100元，限量100名。 圖／IG網友Cathy Kuo授權

高級壽司「合點壽司（がってん寿司）」，抓準了疫情趨緩與夏季壽司旺季的熱潮，為了歡慶暑期的到來，特別針對京站店推出系列三大促銷活動，包含7盤超狂1.3折只要100元（原價752元）或全桌客人免費吃活動，就是要消費者前來品嚐合點壽司的美味！

合點壽司是日本知名的六大迴轉壽司，與一般平價壽司不同，主打新鮮高檔且精緻的壽司料理。這次的三大系列活動，像是活動一，於7月16日上午11時整，在京站合點壽司領號碼牌，前100名的消費者，只要花費超殺100元，就能品嘗到市值752元的高檔壽司，共有7盤不同的壽司組合，有稻荷壽司、鮭魚、海螺、柚子胡椒鰈魚緣側等；而沒有搶到的民眾也無妨，活動二從7月17日至7月21日止，其午餐時段12點至14點或晚餐時段17點至20點，以每小時限量40名與每日限量共200的方式，推出花費500元即可爽吃7盤不同組合的合點壽司（相當於下殺66折），包含鰻魚、赤海老與松葉蟹等。

圖／IG網友陳奕君授權
圖／IG網友陳奕君授權

除此之外，活動三再加碼推出2名幸運消費者其消費將由合點買單（每桌買單金額限定2000元），時間為7月24日與7月31日的晚餐時段18點至19點，想要品嘗高級美味壽司的民眾，務必把握機會先把時間筆記下來喔！

圖／IG網友陳奕君授權
圖／IG網友陳奕君授權

合點壽司

京站店地址：103台北市大同區承德路一段1號京站時尚廣場3樓

網址：www.facebook.com/gattensushi.tw/

圖／合點壽司臉書粉專
圖／合點壽司臉書粉專

延伸閱讀：

600元川菜吃到飽！兄弟飯店推40道料理無限供應

拿坡里披薩買1送1快吃爆！「三商振興券」7大品牌通用、現省1515元

壽司 鰻魚

相關新聞

水果加冰淇淋好凍感！Sharetea手搖「爽」飲新品 指定時段買一送一

酷夏高溫最「爽」的事，莫過於適時來杯冰涼暢快的手搖飲！飲料品牌Sharetea歇脚亭於7/10(五)推出三款「正港爽」系...

7盤只要100元！京站「合點壽司」獨家優惠，鰻魚、鮭魚與松葉蟹爽吃

高級壽司「合點壽司（がってん寿司）」，抓準了疫情趨緩與夏季壽司旺季的熱潮，為了歡慶暑期的到來，特別針對京站店推出系列三大促銷活動，包含7盤超狂1.3折只要100元（原價752元）或全桌客人免費吃活動，就是要消費者前來品嚐合點壽司的美味！

拿坡里披薩買1送1快吃爆！「三商振興券」7大品牌通用、現省1515元

振興三倍券即將於7/15正式開跑，各大旅宿、餐飲業者不忘緊跟這波活動，搶先釋出加碼好康，讓大家吃喝玩樂皆可安心省。其中三商餐飲即日起限量祭出「三商樂go振興券」，一口氣集結旗下5大餐飲品牌，還跨界聯手

全台最大「Hello Kitty主題餐廳」將開幕！200坪空間＋三麗鷗6大角色園區必衝

Hello Kitty粉絲站出來！全台首間三麗鷗主題餐廳「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」即將於7/15正式登場。佔地200坪的園區，結合三麗鷗旗下6大明星角色，由Hello Kitty為首，攜

生日、身份證、門牌有「7」！hot7鐵板燒「第2客77折」

為歡慶7周年，王品旗下的鐵板燒「hot7」，自即日起至7月31日推出限時優惠，只要生日、身份證字號，或是門牌號碼中有「7...

獨／全台首間「美登利壽司」8月開幕　店面、招牌曝光

愛吃壽司的民眾久等了！自今年年初就傳出將進駐台灣的日本迴轉壽司「美登利」，將插旗台北東區，開設全台灣第一間分店，目前已經...

6歲以下免費吃！一蘭台灣免費招待「兒童拉麵」　APP獨家優惠快吃爆

拉麵控注意！為歡慶三週年，「一蘭台灣」近期推出會員APP，一口氣釋出多種優惠。其中最受矚目的莫過於「兒童拉麵」免費吃活動，只要下載APP成為會員，即可領取2張「兒童拉麵兌換券」，讓大人不必特別分食，小

輸送帶有活老鼠！「壽司郎」閉店2小時消毒、壽司銷毀

來自日本的知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」，近期被網友於網上爆料，在7月4日於中和環球門市用餐時，目睹有身長約10公分的灰色老...

檸檬、柑橘勾食慾！RAW、CROM以「酸」入菜迎酷暑

隨著炎炎夏日到來，RAW與CROM by Christian Milone Taipei兩間餐廳，均推出全新的夏季菜單。...

「30種港點」吃到飽799！烤鴨、叉燒、凍檸茶都無限拿

繼去年微風之夜時推出吃到飽活動後，位於微風南山的港式餐廳「D弐拾弐」將再於7月17日推出限時2天半的吃到飽活動，可以無限...

雞佛吃到飽回歸！千葉火鍋祭「吃到飽329元起」限時激省優惠

鍋控必吃爆！人氣火鍋品牌「千葉火鍋」近日推出全新優惠，7/6起至7/31期間至指定門市用餐，最低329元起即可爽吃一波，活動期間的假日，也會於全台門市無限供應話題性食材「雞佛」，火鍋愛好者可準備揪團吃

拿10盤鮭魚壽司遭隔壁客酸「不懂吃」 老饕平反：CP值高

在外吃飯還要受到陌生人的指指點點，任誰都不會開心。有位網友PO文表示，近日他到迴轉壽司店吃飯，一口氣拿了十盤鮭魚，沒想到竟被旁邊的陌生女子偷酸「他不懂吃壽司」，讓網友超火大。

熱門新聞

他抱怨早餐店太貴 網友看到價錢建議「麥當勞還比較便宜」

打開便當驚見「邪惡甜點」 超狂菜色網羨慕：一顆不便宜

「7-ELEVEN DAY」這3天星巴克買一送一 限量福袋抽名車

星巴克連3天「全品項買一送一」！把握7-11好友分享日，不限黑咖啡快開喝新品

可愛到不忍心切！Cold Stone「萌萌布丁狗」冰淇淋蛋糕 焦糖布丁風味好療癒

現刨松露絲、5公分火焰和牛排！「犇 極上」新菜登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。