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拿坡里披薩買1送1快吃爆！「三商振興券」7大品牌通用、現省1515元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／拿坡里官方粉絲團
圖／拿坡里官方粉絲團

振興三倍券即將於7/15正式開跑，各大旅宿、餐飲業者不忘緊跟這波活動，搶先釋出加碼好康，讓大家吃喝玩樂皆可安心省。其中三商餐飲即日起限量祭出「三商樂go振興券」，一口氣集結旗下5大餐飲品牌，還跨界聯手「鞋全家福」及「Tomod’s」一併推出各式優惠，最多可激省1515元，饕客們必衝！

圖／三商巧福官網
圖／三商巧福官網

即日起凡到三商餐飲旗下「三商巧福」、「拿坡里」、「福勝亭」、「鮮五丼」、提供道地牛肉麵食的「品川蘭」用餐，或是至「鞋全家福」及「Tomod’s」單筆消費，即可領取振興券乙張，其中最受矚目的莫過於拿坡里「披薩買1送1」、三商巧福「買超大盛牛肉壽喜飯送蕃茄肉醬乾拌麵」、福勝亭「起司豬排丼定食送鮮嫩炸雞柳定食」等，日風、義式、台味一次體驗！另有精省套餐、滿額優惠及折價券，7品牌共572家門市通用，振興券全台限60萬份，千萬別錯過啦！

圖／三商餐飲
圖／三商餐飲

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拿坡里 披薩

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