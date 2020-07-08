拿坡里披薩買1送1快吃爆！「三商振興券」7大品牌通用、現省1515元

在外吃飯還要受到陌生人的指指點點，任誰都不會開心。有位網友PO文表示，近日他到迴轉壽司店吃飯，一口氣拿了十盤鮭魚，沒想到竟被旁邊的陌生女子偷酸「他不懂吃壽司」，讓網友超火大。

2020-07-02 17:42