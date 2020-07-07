全台最大「Hello Kitty主題餐廳」將開幕！200坪空間＋三麗鷗6大角色園區必衝

Hello Kitty粉絲站出來！全台首間三麗鷗主題餐廳「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」即將於7/15正式登場。佔地200坪的園區，結合三麗鷗旗下6大明星角色，由Hello Kitty為首，攜手超可愛的布丁狗、大眼蛙、美樂蒂、蛋黃哥、大耳狗喜拿組成玩咖大聯萌，並以野餐概念，打造苗栗頭份最新親子好去處！

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

餐廳的餐點分為正餐與下午茶輕食，推出日系風味的照燒豬排蛋包飯、燜燉豬肉小麥堡等，甜點則有富士蘋果戚風，各款都可瞧見凱蒂貓、蛋黃哥等萌翻天的模樣，讓人捨不得吞下肚，再搭配主角們的限定餐具，好拍指數破表！此外，餐廳還有郊遊野餐組合餐和限量周邊商品，讓三麗鷗的粉絲這次免飛日本，也能盡情回憶兒時卡通的氛圍。

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供 圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

由三麗鷗授權的「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」佔地達200坪，空間極為寬敞，適合孩子跑跑跳跳。餐廳也標榜提供一站式的吃、喝、玩、樂，不僅提供多款吸睛的精美餐點，還規劃了主角們的各式遊樂設施，像是「大耳狗軟綿綿隧道」、「美樂蒂蘋果花園」、「凱蒂貓蝴蝶結之丘」、「布丁狗野餐露營車」、「蛋黃哥太陽蛋浴池」、「大眼蛙歡樂雨滴池」。

值得一提的是，所有主題設施及大草原野餐區皆在室內，讓大家可以不用曝露在炎熱的天氣下，吹著冷氣也能一家人體驗野餐，趕快列入7月出遊口袋名單吧！

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

Hello Kitty 蘋果村親子餐廳

地址：苗栗縣頭份市中華路 1355 號 1 樓

營業時間：11:00-20:00（週一公休）

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