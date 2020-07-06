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6歲以下免費吃！一蘭台灣免費招待「兒童拉麵」 APP獨家優惠快吃爆
拉麵控注意！為歡慶三週年，「一蘭台灣」近期推出會員APP，一口氣釋出多種優惠。其中最受矚目的莫過於「兒童拉麵」免費吃活動，只要下載APP成為會員，即可領取2張「兒童拉麵兌換券」，讓大人不必特別分食，小孩也能在店盡享「天然豚骨湯拉麵」。
只要免費下載並成為APP會員「一蘭麵霸」，每日即可自動獲得2張「兒童拉麵兌換券」，6歲以下(含)孩童當日可憑券免費享用「兒童拉麵」，但每位兒童每日僅限兌換乙碗。此外，APP也含集點功能，到店消費可累積點數，並憑點數兌換人氣單品等專屬優惠，也能隨時透過APP搜尋一蘭菜單詳細介紹及全球店舖。
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