雞佛吃到飽回歸！千葉火鍋祭「吃到飽329元起」限時激省優惠

鍋控必吃爆！人氣火鍋品牌「千葉火鍋」近日推出全新優惠，7/6起至7/31期間至指定門市用餐，最低329元起即可爽吃一波，活動期間的假日，也會於全台門市無限供應話題性食材「雞佛」，火鍋愛好者可準備揪團吃一波啦！

活動期間的假日，鍋控可享食材升級不加價「雞佛」吃到飽。圖／千葉火鍋提供

配合振興活動，千葉火鍋本次選在五大分店加碼祭出好康，活動期間至特定分店消費，最低只要329元起即可享有各式鍋物、海鮮、美食、特色甜點及當季水果吃到飽。而曾在淡水店推出的「雞佛」可謂老饕必吃，當時獨家限定掀起一陣嚐鮮熱潮，如今宣佈將在全台分店回歸，7/6截至7/31為止的假日凡至任一門市用餐，可享有食材升級不加價「雞佛」吃到飽，讓大家不分地區皆可來頓雞佛火鍋！

圖／千葉火鍋提供

不僅如此，甜點區除了有飲品和各款經典冰棒，還提供了一般鍋店無法吃到的飯後冰品。內用可無限品嚐榴蓮控絕對不能錯過的「泰國進口榴槤冰」，若想帶回家分享濃郁香氣的冰棒，也可享外帶買一送一優惠，原價每支50元如今可買到2支，喜歡的人必衝！

千葉火鍋限時優惠（須加10%服務清潔費）

宜蘭店：平日午餐359元；平日晚餐、假日399元

彰化店、斗六店：平日359元；假日399元

楠梓店、屏東店：平日午餐329元；平日晚餐359元；假日399元

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