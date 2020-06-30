頂呱呱開賣「蔥抓餅」早餐！還有「經典辣味炸雞」登場
即將於7月20日迎來品牌46週年的「頂呱呱」，將於7月1日於士林劍潭該設旗下第6間複合概念店，店內除了首度導入「人臉辨識自動點餐機」，還將會首度提供「頂呱呱早餐」，供應4款蔥抓餅與2款漢堡新品。另外為歡慶生日，還會供應「經典辣味炸雞」，並且有炸雞蛋糕佈置組、發放振興券等一系列慶生活動。
鄰近捷運劍潭站的頂呱呱士林劍潭店，採2層樓設計，並比照信義A19的超級複合店模式，提供炸雞配珍奶，以及咖哩飯、沙拉、生啤酒等組合。店內也會首度開賣頂呱呱系列早餐，包括有九層塔蛋、起司蛋、鮪魚蛋、烤雞等4種口味的蔥抓餅，每份55元。另外還有3種口味的漢堡，包括經典的炸雞漢堡，以及新推出的鮪魚蛋漢堡、烤雞漢堡，售價自79元起，加價49元則可升級套餐。
配合早餐時段，士林劍潭店將營業時間延長至早上7點至晚上11點，另外店內也首度導入「全自動點餐系統」。私下被暱稱為「早餐店阿姨」的自動點餐機，除了可支援現金、信用卡支付，還加入「人臉辨識系統」，只要消費過的顧客靠近，就會顯示過去3個月內常點的餐點，方便熟客選擇，宛若巷口的早餐店阿姨。
為慶祝士林劍潭店開幕，7月1日起將還會有贈送免費呱呱包、買餐送功夫茶折價券、買全家餐桶送早餐折價券、學生用餐第2份5折、打卡送雞塊等5種不同的優惠活動。
針對46週年慶生活動，頂呱呱將於7月15日正式開賣「經典辣味炸雞」，並會於7月20日當天，推出「辣味一斤雞」的快閃活動，一斤的經典辣味炸雞（600公克）搭配中杯可樂，優惠價200元。頂呱呱也與派對佈置品牌「Let’s Party來派對」合作，在7月6日起，凡於門市購買全家桶餐，即贈送價值399元的「炸雞蛋糕佈置組」，限量1000份。而預定來派對的佈置服務，也會贈送頂呱呱全家餐桶。
配合振興券活動，頂呱呱將於7月6日起發放荷包振興券，內含頂呱呱、美國功夫茶、東京油組総本店、新加坡發起人肉骨茶、韓國魷魚大叔、美國紐約舒芙蕾等品牌的折扣優惠，最高可省2200元，估計發送2萬本。另外還有振興券套餐，憑200元、500元振興券，即可分別兌換價值295元、664元的指定套餐組合。
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