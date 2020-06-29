快訊

李眉蓁競總團隊到位！謝龍介出任發言人、蔣萬安未入列

信義區上億豪宅被爆打折出售？ 大S回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰料控必吃！潮味決「泰式酸辣海鮮套餐」新口味　微酸微辣一吃上癮

聯合新聞網 / 陳信儒
潮味決期間限定新口味「泰式酸辣海鮮套餐」。 圖／潮味決提供
潮味決期間限定新口味「泰式酸辣海鮮套餐」。 圖／潮味決提供

滷味界的潮牌」潮味決於7月1日至9月30日，推出期間限定新套餐『泰潮了 泰式酸辣海鮮套餐』。泰國一直是國人旅遊的的首選之一，而泰式酸辣湯「冬陰功湯」更是到泰國必嚐的經典料理。防疫期間，無法出國享受泰國迷人的南洋風情，不如來碗『泰潮了 泰式酸辣海鮮套餐』，讓味蕾來場酸辣鮮香的泰式享受！

以「能喝的滷汁湯頭」深受大眾喜愛的潮味決，一直以來秉持著湯頭是滷味靈魂的職人精神，以四湯三乾的多樣選擇打破民眾對滷味口味的刻板印象。這次推出的期間限定新套餐『泰潮了 泰式酸辣海鮮套餐』，主廚們以最具代表性的泰式料理「冬陰功湯」做為靈感發想，把泰式酸辣滋味結合台式滷味，將滷味從平民料理昇華成層次豐富的異國美食。入口時微酸的清爽風味，替在炎炎夏日中疲乏的味蕾帶來療癒的開胃滋味；微辣的泰式口味，替滷汁湯頭注入誘人的異國情調，搭配鮮美鮮蝦，交織出讓人一吃就上癮的絕品美味。

除了期間限定新口味外，潮味決也同步推出「洋甘菊綠茶最知性」和「蜜桃果茶戀愛中」兩款無糖新飲品。「洋甘菊綠茶最知性」選用富含瘦身聖品「兒茶素」的綠茶作為茶底，幫你輕鬆戰勝體脂肪；搭配讓人舒心的洋甘菊，讓你在忙碌生活中，一口一口舒壓放鬆。「蜜桃果茶戀愛中」則是以愛情萌芽時那股讓人心動的甜美心情做發想，結合香氣馥郁的蜜桃與自帶甜味的果茶，帶來讓人怦然心動的甜蜜滋味。

《泰潮了 泰式酸辣海鮮套餐》販售資訊

地點：全台門市

售價：165 元

時間：期間限定 07/01 – 09/30

潮味決同步加碼推「洋甘菊綠、蜜桃果茶」兩款無糖新飲品。 圖／潮味決提供 圖／潮味決提供
潮味決同步加碼推「洋甘菊綠、蜜桃果茶」兩款無糖新飲品。 圖／潮味決提供 圖／潮味決提供

滷味 海鮮 綠茶 泰式料理

相關新聞

小華堡、脆雞堡只要1元！漢堡王振興加購　限時29天

隨著疫情趨緩，全台各行各業也紛紛推出一系列振興活動。「漢堡王」自7月3日起，推出「振興1元堡」的優惠活動，凡單筆消費滿1...

泰料控必吃！潮味決「泰式酸辣海鮮套餐」新口味　微酸微辣一吃上癮

「滷味界的潮牌」潮味決於7月1日至9月30日，推出期間限定新套餐『泰潮了 泰式酸辣海鮮套餐』。泰國一直是國人旅遊的的首選之一，而泰式酸辣湯「冬陰功湯」更是到泰國必嚐的經典料理。防疫期間，無法出國享受泰國迷人的南洋風情，不如來碗『泰潮了 泰式酸辣海鮮套餐』，讓味蕾來場酸辣鮮香的泰式享受！

米其林一星「了凡」插旗南台灣 7月1日左營店買一送一

來自新加坡、被喻為全世界最便宜米其林的「了凡油雞飯‧麵」，2016年起連續4年獲得新加坡米其林一星肯定；該年「和億生活集...

夜市必吃美食是啥？眾一致推「夜市2霸主」：沒點就白去

夜市不但是台灣一大觀光特色，就連台灣人閒來無事也喜歡逛一下夜市，而夜市小吃雖五花八門，但長年不敗的美食也就那幾款，究竟在網友心中，有什麼美食是逛夜市必吃的呢？

29元吃全家霜淇淋！「端午連假優惠」懶人包，紅磚布丁北上優惠＋4大超商好康＋飲品餐點一次看

端午連假即將重磅來襲，今天為大家網羅這段期間開跑的各式限定促銷活動，從最親近方便的超商、咖啡、手搖、再到超人氣甜點等，最後加碼全台國寶級熱帶雨林的免費入園好康，13大優惠讓大家未來四天吃飽喝足，還有機

帥哥營養師帶大家逛好市多！「減醣食材」推薦及地雷提醒，四季豆能吃起來像鹹酥雞？

美式賣場好市多以大份量、家庭式食材備受台灣人喜愛，其中更是暗藏各種經典「減醣食材」。日前YouTuber「營養師Ricky's time」就透過影片帶大家逛好市多，一次推薦可以選擇的減醣水果、蔬菜、蛋

哈密瓜造型冰沙超吸睛 網友歪樓「以為是鹽罐」

天氣越來越熱，總是想要喝個涼飲或是吃個冰品降溫，冰品商機也越賣越好，許多廠商趁勝推出推出各式口味的冰品，不只要口味特別，還要搭配造型吸引消費者的目光。

停業108天！「祥福餐廳」6／27重新開幕　訂位已8成

創業自1995年，已經有25年歷史的「祥福餐廳」，因受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊而於3月歇業。隨著疫情趨緩，...

爆量酪梨泥＋蝦肉好澎湃！日本超夯SUBWAY「酪梨鮮蝦堡」首度登台

不論你是酪梨控還是蝦控，SUBWAY這款「酪梨鮮蝦堡」絕對能滿足你的味蕾！風靡日本的熱銷冠軍品項「酪梨鮮蝦堡」日前首度登台，還加碼推出「活力鮮蝦堡」及吃得到雙倍蝦肉的「大滿足鮮蝦堡」，鮮甜滋味讓大家吃

懶人包／「4大超商端午連假限時優惠」咖啡、霜淇淋、冰品全都有

解封之後終於即將迎來端午連假，超商再度端出端午連假限時優惠，包括大眾最愛的咖啡、霜淇淋、冰品等全都有，不論是計畫出遊或...

「楊枝甘露舒芙蕾」切開就爆漿太誘人！台北浮誇系餐廳首推7款港式新品

港式甜點控快筆記！正值芒果季、人氣更為火爆的楊枝甘露，本次升級變身爆漿舒芙蕾啦！位於台北西門町的網美打卡餐廳「Meat Up」，即日起推出7款港式新品，其中強檔莫過於港系口味的舒芙蕾，將3款經典的「楊

必勝客推出「拉麵比薩」！網：一次得罪日本、義大利人

必勝客無極限！繼陸續推出臭豆腐、滷肉飯、榴槤等口味的比薩後，「必勝客」本次與拉麵店「麵屋武藏」跨界聯名，將叉燒、麵條、溏...

熱門新聞

知名寵物咖啡廳遭控「放狗咬浣熊」 負責人提告：動物備受呵護

今明兩天！星巴克6月黑咖啡「買一送一」尾聲　加碼超商端午收假咖啡優惠

喜相逢魚放微波爐加熱 打開驚見「案發現場」：屍橫遍野

新竹美食只有麥當勞？網超認同列舉「美食」都是連鎖店

只有1天！Lady M「任選3片740元」　外帶也適用

網友分享八方鍋貼「隱藏吃法」 隔壁四海員工都推薦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。