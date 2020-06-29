泰料控必吃！潮味決「泰式酸辣海鮮套餐」新口味　微酸微辣一吃上癮

「滷味界的潮牌」潮味決於7月1日至9月30日，推出期間限定新套餐『泰潮了 泰式酸辣海鮮套餐』。泰國一直是國人旅遊的的首選之一，而泰式酸辣湯「冬陰功湯」更是到泰國必嚐的經典料理。防疫期間，無法出國享受泰國迷人的南洋風情，不如來碗『泰潮了 泰式酸辣海鮮套餐』，讓味蕾來場酸辣鮮香的泰式享受！

以「能喝的滷汁湯頭」深受大眾喜愛的潮味決，一直以來秉持著湯頭是滷味靈魂的職人精神，以四湯三乾的多樣選擇打破民眾對滷味口味的刻板印象。這次推出的期間限定新套餐『泰潮了 泰式酸辣海鮮套餐』，主廚們以最具代表性的泰式料理「冬陰功湯」做為靈感發想，把泰式酸辣滋味結合台式滷味，將滷味從平民料理昇華成層次豐富的異國美食。入口時微酸的清爽風味，替在炎炎夏日中疲乏的味蕾帶來療癒的開胃滋味；微辣的泰式口味，替滷汁湯頭注入誘人的異國情調，搭配鮮美鮮蝦，交織出讓人一吃就上癮的絕品美味。

除了期間限定新口味外，潮味決也同步推出「洋甘菊綠茶最知性」和「蜜桃果茶戀愛中」兩款無糖新飲品。「洋甘菊綠茶最知性」選用富含瘦身聖品「兒茶素」的綠茶作為茶底，幫你輕鬆戰勝體脂肪；搭配讓人舒心的洋甘菊，讓你在忙碌生活中，一口一口舒壓放鬆。「蜜桃果茶戀愛中」則是以愛情萌芽時那股讓人心動的甜美心情做發想，結合香氣馥郁的蜜桃與自帶甜味的果茶，帶來讓人怦然心動的甜蜜滋味。

《泰潮了 泰式酸辣海鮮套餐》販售資訊

地點：全台門市

售價：165 元

時間：期間限定 07/01 – 09/30