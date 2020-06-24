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29元吃全家霜淇淋！「端午連假優惠」懶人包，紅磚布丁北上優惠＋4大超商好康＋飲品餐點一次看

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝、全家便利商店提供、Mister Donut提供、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、紅磚布丁官方粉專
圖／編輯葉穎樂攝、全家便利商店提供、Mister Donut提供、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)紅磚布丁官方粉專

端午連假即將重磅來襲，今天為大家網羅這段期間開跑的各式限定促銷活動，從最親近方便的超商、咖啡、手搖、再到超人氣甜點等，最後加碼全台國寶級熱帶雨林的免費入園好康，13大優惠讓大家未來四天吃飽喝足，還有機會吸收滿滿芬多精，往下看到底就對啦！

紅磚布丁：6/27-6/28「買十送一」

圖／紅磚布丁官方粉專
圖／紅磚布丁官方粉專

來自台南的熱門甜點「紅磚布丁」主打嚴選在地天然食材及寡糖特色，招牌傳統烤布丁、果風布丁及輕布丁不甜膩的滑順口感備受喜愛。近期首度插旗北部，選在板橋車站駐點。本次將於6/27至6/28在板橋店祭出「買十送一」端午優惠，還能吃到夏季限定鳳梨布丁及紅豆饌輕布丁，新北粉絲快撐機會揪團買爆！

7-11：即日起-6/28「大冰美+拿鐵第二杯半價」

圖／7－ELEVEN提供
圖／7－ELEVEN提供

7-11即日起截至6/28推出特定優惠，精選CITY系列、鮮食、糖果、零食、飲料、冷凍食品等逾百款商品，釋出買1送1、第2件10元、第2件半價等活動。其中咖啡控絕對不能錯過CITY CAFE端午加碼的LINE優惠，活動期間購買特大杯美式咖啡、拿鐵，可享同品項第2杯半價。

全家便利商店：即日起-6/28「Fami霜淇淋均一價29元」

圖／編輯葉穎樂攝、全家便利商店提供
圖／編輯葉穎樂攝、全家便利商店提供

冰品控必衝！全家便利商店每每推出的霜淇淋口味都引爆嚐鮮潮，本次全家App即日起至6/28釋出多項端午連假優惠，最搶手的莫過於「Fami霜淇淋」任一口味皆能以29元購入，假期即使沒飛澎湖，也能平價吃到道地仙人掌霜淇淋！另外6/25至6/28同步推出話題討論度爆表的「夏季冰塊杯」10杯特價88元、「酷繽沙」不限口味亦開放2杯特價88元（每日限量1萬組，會員每日限購一組）。

萊爾富：即日起-6/30「哈根達斯迷你杯特價69元」

即日起至6/30，凡到萊爾富購買藍莓、草莓、巧克力口味的「哈根達斯迷你杯」，可享單杯特價69元，現省36元。而Hi Café不限會員可享大杯美式咖啡及大杯拿鐵咖啡「同品項買3送3」。

OKmart：6/25至6/28「大杯咖啡、拿鐵買2送2」

OKmart將於6/25至6/28端午期間，提供OK Café「大杯冰／熱美式咖啡、拿鐵」買2送2，而在指定門市也可用特價18元購入季節限定的「巧克力霜淇淋」。同時，指定款獨家冰品也含多項優惠，包括井村屋KIRI奶油起司雪糕、井村屋KIRI藍莓起司雪糕原價49元、可享買1送1；井村屋鯛魚燒紅豆雪派原價59元、特價49元等。

丹堤咖啡：6/25「全系列大杯飲品買1送1」

丹堤咖啡端午推出飲品買一送一，此為優惠指定畫面。圖／丹堤咖啡提供
丹堤咖啡端午推出飲品買一送一，此為優惠指定畫面。圖／丹堤咖啡提供

丹堤咖啡於6/25端午節推出限定一日「慶端午買一送一」快閃活動。活動當天至全台門市消費，只要出示APP、臉書或LINE指定畫面，即可享「全系列大杯以上飲品」買一送一。

星巴克：6/25-6/30「中杯冷萃咖啡免費送」

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

6/25至6/30為止，凡到店購買單價400元以上的咖啡用品，可獲贈中杯冷萃咖啡一杯，飲料可累送，消費兩個符合金額的咖啡用品即贈兩杯，以此類推。

迷客夏：即日起-7/7「爆米花買2送1、喝鮮奶抽iPhone 11」

連假期間到店購買瓶裝鮮奶，即可上網登錄發票序號抽iPhone 11活動，詳細方法請見迷客夏官方粉絲專頁。圖／迷客夏提供
連假期間到店購買瓶裝鮮奶，即可上網登錄發票序號抽iPhone 11活動，詳細方法請見迷客夏官方粉絲專頁。圖／迷客夏提供

迷客夏祭出端午連假系列活動，即日起至7/7，到全台任一門市購買「家庭號鮮奶」或「單筆消費滿百」，即可獲得一張綠光鮮奶優惠券。而7/30前上網登錄購買綠光鮮奶的發票發票序號，即可參與iPhone11抽獎！此外，早前與Magi Planet聯名的涮嘴零食「伯爵茶拿鐵爆米花」，也同步於連假期間推出「買2送1」好康，讓你不論在家煲劇還是坐車出遊都能吃不停！

鹿角巷：即日起至6/28「輕酸奶系列第二杯半價」

圖／鹿角巷提供
圖／鹿角巷提供

鹿角巷即日起推出「輕酸奶系列2.0」，分別有「原味紫米酸奶」、「抹茶紫米酸奶」及「白桃烏龍紫米酸奶」。上市首五日截至6/28，只要加入鹿角巷LINE好友，出示LINE優惠券，皆可兌換第二杯半價優惠，不限同品項但優惠以價低者計。每人帳號只能兌領一次，優惠不提供合併適用。

Mister Donut：即日起至6/28「買3送1優惠」

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

為歡慶端午連假，Mister Donut即日起截至6/28推出「買3送1」好康，活動期間購買4個甜甜圈或點心時，只要點購2款指定品項，即可享「買3送1」優惠。指定款式包括檸檬季限定的檸檬波堤、蜂蜜檸檬波堤、小蜜蜂波堤等。

Isaac Toast&Coffee：即日起至6/26「MVP吐司口味最低1元起」

圖／Isaac Toast & Coffee 台灣官方臉書
圖／Isaac Toast & Coffee 台灣官方臉書

來自韓國的必吃連鎖早餐店Isaac Toast&Coffee為歡慶全新「台中向上南店」開幕，將於6/24至6/26祭出限定優惠。每日前30位到店的客人，任選MVP吐司口味只要1元起，優惠方式採第一位1元、第二位2元以此類推，共開放30位，意即最高只要30元就能吃到超人氣韓系吐司。此外，6/27至7/3期間若點購原價115元的「MVP經典培根三明治＋觀音厚奶茶」套餐，可享優惠價89元。

台灣吉豚屋：6/25至8/31「振興套餐享79折」

限定振興套餐優惠限定門市：和億北車店、家樂福重新店、中華店、館前店、信義2店，同步適用於7、8月限定新品「醬燒洋蔥牛五花雞排定食」、「燒醬洋蔥牛五花雞排丼」。圖／台灣吉豚屋提供
限定振興套餐優惠限定門市：和億北車店、家樂福重新店、中華店、館前店、信義2店，同步適用於7、8月限定新品「醬燒洋蔥牛五花雞排定食」、「燒醬洋蔥牛五花雞排丼」。圖／台灣吉豚屋提供

配合振興三倍券，來自日本的第一連鎖豬排店「吉豚屋」將於6/25至8/31，搶先祭出「夏日振興FUN饗食」振興優惠，包括200元或500元套餐組、外帶好康滿額送等。適用的5組人氣餐點包含經典必吃款吉豚豬排丼(梅)+豬肉味噌湯(小)、里肌豬排定食等，一張面額200元的振興券即可全額抵用。

大板根森林：6/25至6/28「身份證對對碰免費入園」

圖／大板根森林溫泉酒店 The Great Roots Resort臉書專頁
圖／大板根森林溫泉酒店 The Great Roots Resort臉書專頁

新北三峽「大板根森林溫泉飯店」被譽為台版亞馬遜雨林，端午連假推出限定專案活動，6/25至6/28期間，凡身分證字號「含2個以上的5」，可享當日免費入園一次。若希望避開人潮，6月平日也持續開放遊客免費入園，千萬別錯過拉！

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