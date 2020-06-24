帥哥營養師帶大家逛好市多！「減醣食材」推薦及地雷提醒，四季豆能吃起來像鹹酥雞？

美式賣場好市多以大份量、家庭式食材備受台灣人喜愛，其中更是暗藏各種經典「減醣食材」。日前YouTuber「營養師Ricky's time」就透過影片帶大家逛好市多，一次推薦可以選擇的減醣水果、蔬菜、蛋白質類及主食等，有打算實施或正在嘗試減醣飲食法的人絕對要筆記！

圖／營養師Ricky's time YouTube影片

營養師Ricky首要推薦的「減醣水果」為覆盆莓及藍莓，由於莓類含糖量低，且可製成果汁、沙拉、冰沙等，好喝又實用。Ricky也分享易保存且烹調方便的秋葵、玉米筍、四季豆及青花菜等蔬菜類，更表示氣炸四季豆口感神似鹹酥雞，無油且健康。另外提及纖維含量非常高的菇類、木耳皆適合視為減醣食材購入。

圖／營養師Ricky's time YouTube影片 圖／營養師Ricky's time YouTube影片

正餐的完成當然不能缺少主食，Ricky建議主食類可選擇「墨西哥薄餅皮」，澱粉量約白飯的四分之一，搭配其他肉類即可作為一餐。蛋白質類則可購買柯克蘭帶尾特大生蝦仁、科克蘭零脂希臘式優格等補充，也建議蛋白質的毛豆仁，可摻入炒飯一起烹調，降低澱粉含量。

圖／營養師Ricky's time YouTube影片

營養師Ricky間中不斷強調，正確減醣飲食為降低醣量，再將脂肪含量、蛋白質拉高。提醒大家減醣時勿持續食用吐司、貝果、麵包等澱粉，泡菜控也避免甜度極高的黃金泡菜，改為韓式泡菜才較能符合減醣宗旨。更詳細的推薦和說明，看影片就知道啦！

影片：營養師Ricky's time授權

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